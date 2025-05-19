İstanbul’da yaz sıcakları başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti, 27 derece birden geliyor! Bayram tatiline kadar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Son günlerde mevsim normallerine yakın seyreden hava sıcaklıkları bu hafta itibarıyla yerini kavurucu sıcaklara bırakacak. Uzmanlar özellikle Çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Peki İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak? İşte 19 Mayıs ve 5 günlük hava durumu tahminleri!
Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 06:53