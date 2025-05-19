İstanbul’da yaz sıcakları başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti, 27 derece birden geliyor! Bayram tatiline kadar...

Yağışlar Bugünle Birlikte Veda Ediyor

Mayıs ayının son günlerine yaklaşırken, soğuk ve yağışlı havaların halen etkili olması pek çok kişide "bu yaz hiç gelmeyecek mi?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak iyi haber artık ufukta göründü.

Prof. Dr. Orhan Şen'e göre bugünden itibaren ise ülke genelinde yağışlı hava yerini güneşli günlere bırakacak.