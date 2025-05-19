Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul’da yaz sıcakları başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti, 27 derece birden geliyor! Bayram tatiline kadar...

İstanbul’da yaz sıcakları başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti, 27 derece birden geliyor! Bayram tatiline kadar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Son günlerde mevsim normallerine yakın seyreden hava sıcaklıkları bu hafta itibarıyla yerini kavurucu sıcaklara bırakacak. Uzmanlar özellikle Çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Peki İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak? İşte 19 Mayıs ve 5 günlük hava durumu tahminleri!

Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 06:53
İstanbul’da yaz sıcakları başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti, 27 derece birden geliyor! Bayram tatiline kadar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre yurdun kuzey batısı ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yağışlı hava etkili olurken vatandaşlar tek bir sorunun cevabını arıyor: Yaz ne zaman gelecek? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul özelinde yaptığı açıklamalarla güneşli günlerin yakın olduğunu duyurdu.

İstanbul’da yaz sıcakları başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti, 27 derece birden geliyor! Bayram tatiline kadar...

Yağışlar Bugünle Birlikte Veda Ediyor

Mayıs ayının son günlerine yaklaşırken, soğuk ve yağışlı havaların halen etkili olması pek çok kişide "bu yaz hiç gelmeyecek mi?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak iyi haber artık ufukta göründü.

Prof. Dr. Orhan Şen'e göre bugünden itibaren ise ülke genelinde yağışlı hava yerini güneşli günlere bırakacak.

İstanbul’da yaz sıcakları başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti, 27 derece birden geliyor! Bayram tatiline kadar...

"Çarşamba Gününden Sonra Yaz Başlıyor"

İstanbulluların özlemle beklediği yaz havası için tarih de belli oldu. Prof. Dr. Şen, "Çarşamba gününden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Hafta ortasından sonra 24-25 dereceye, hatta hafta sonunda 26-27 derecelere kadar çıkabilir." diyerek müjdeyi verdi.

İstanbul’da yaz sıcakları başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti, 27 derece birden geliyor! Bayram tatiline kadar...

Sıcaklıklar Artıyor, Bahar Havası Geri Dönüyor

Bugün ve yarın İstanbul'da hissedilen hava sıcaklıkları 18-22 derece arasında değişse de, çarşamba itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkılması bekleniyor.

İstanbul’da yaz sıcakları başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti, 27 derece birden geliyor! Bayram tatiline kadar...

Türkiye genelinde ise özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yaz çoktan kendini hissettirmeye başladı. Adana ve çevresinde sıcaklıkların 30-35 derecelere kadar çıktığı görülüyor.