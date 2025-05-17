İŞKUR ilanları listeledi: Turizm elemanı, beden işçisi, garson, güvenlik görevlisi! Tek şart...

Kamu sektöründe iş arayan binlerce vatandaş için heyecan verici fırsatlar İŞKUR üzerinden duyurulmaya devam ediyor. 17 Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen kamu iş ilanları listesi, memur ve işçi alımı bekleyen adaylara yeni kapılar aralıyor. Farklı meslek gruplarına yönelik yayınlanan ilanlar, çeşitli kamu kurumlarında iş bulma imkanı sunarken; başvuru süreci, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki Mayıs ayı ortasında hangi ilanlar aktif? Turizm elemanı, beden işçisi, garson, güvenlik görevlisi alımında kadro detayları nedir? İşte merak edilenler...