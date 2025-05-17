İŞKUR ilanları listeledi: Turizm elemanı, beden işçisi, garson, güvenlik görevlisi! Tek şart...

İŞKUR, 17 Mayıs 2025 itibarıyla kamu iş ilanlarını güncelledi. Memur ve işçi alımı ilanlarıyla kamuya başvuru fırsatı sunulurken adaylar başvurularını online olarak kolayca gerçekleştirebiliyor. Başvuru için ilk şart ise aktif bir İŞKUR üyeliğinizin olması. İşte kadro detayları...