Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR ilanları listeledi: Turizm elemanı, beden işçisi, garson, güvenlik görevlisi! Tek şart...

İŞKUR ilanları listeledi: Turizm elemanı, beden işçisi, garson, güvenlik görevlisi! Tek şart...

Kamu sektöründe iş arayan binlerce vatandaş için heyecan verici fırsatlar İŞKUR üzerinden duyurulmaya devam ediyor. 17 Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen kamu iş ilanları listesi, memur ve işçi alımı bekleyen adaylara yeni kapılar aralıyor. Farklı meslek gruplarına yönelik yayınlanan ilanlar, çeşitli kamu kurumlarında iş bulma imkanı sunarken; başvuru süreci, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki Mayıs ayı ortasında hangi ilanlar aktif? Turizm elemanı, beden işçisi, garson, güvenlik görevlisi alımında kadro detayları nedir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 16:04
İŞKUR ilanları listeledi: Turizm elemanı, beden işçisi, garson, güvenlik görevlisi! Tek şart...

İŞKUR, 17 Mayıs 2025 itibarıyla kamu iş ilanlarını güncelledi. Memur ve işçi alımı ilanlarıyla kamuya başvuru fırsatı sunulurken adaylar başvurularını online olarak kolayca gerçekleştirebiliyor. Başvuru için ilk şart ise aktif bir İŞKUR üyeliğinizin olması. İşte kadro detayları...

İŞKUR ilanları listeledi: Turizm elemanı, beden işçisi, garson, güvenlik görevlisi! Tek şart...

🧱 BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) – Toplam 20.112 Alım

Bu pozisyonda Türkiye genelinde en fazla alım yapılacak şehirler:

  • İstanbul: 3.407

  • Antalya: 1.577

  • Manisa: 1.516

  • Kocaeli: 1.373

İŞKUR ilanları listeledi: Turizm elemanı, beden işçisi, garson, güvenlik görevlisi! Tek şart...

  • İzmir: 1.163

  • Kayseri: 935

  • Gaziantep: 792

İŞKUR ilanları listeledi: Turizm elemanı, beden işçisi, garson, güvenlik görevlisi! Tek şart...

  • Sakarya: 791

  • Bursa: 672

  • Konya: 492

  • Muğla: 526

İŞKUR ilanları listeledi: Turizm elemanı, beden işçisi, garson, güvenlik görevlisi! Tek şart...

🍽️ SERVİS ELEMANI (GARSON) – Toplam 2.663 Alım

En çok alım yapılan şehirler:

  • İstanbul: 503

  • Muğla: 121