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  • 15.02.2020 13:33
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 13:44

Son dakika: Ve korkulan oldu! Koronavirüs Avrupa'ya sıçradı! Fransa'da ilk ölüm

Son dakika haberine göre , ülkede bulunan li bir in korona virüs (COVID19) nedeniyle öldüğünü açıkladı. Bu ölüm, korona virüs kaynaklı Asya dışındaki ölüm olması nedeniyle dikkat çekiyor. Korona virüsten şu ana kadar 1526 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa diken üstünde! Ölüm haberi geldi

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