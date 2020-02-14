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    • Ekonomi
    • 15.02.2020 01:36
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    • 15.02.2020 01:36

    'den flaş koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki iki hafta çok önemli

    Uluslararası Para Fonu () Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının i büyük bir "belirsizlik" oluşturduğunu belirterek, "Önümüzdeki iki hafta koronavirüsün ekonomik etkisinin belirlenmesinde çok önemli olacak." dedi.

    IMF'den flaş koronavirüs açıklaması

    'da 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda "Küresel Ticarette Beklentiler" konulu panelde konuşan Georgieva, "düşük verimliliğin", "düşük ekonomik büyümenin" ve "düşük enflasyonun" dünya ekonomisini sürükleyen faktörler olduğunu söyledi.

    Georgieva, bugün dünyada "belirsizliğin" normal bir duruma dönüşmek üzere olduğunu ifade ederek 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dışında nasıl yayıldığı da dahil olmak üzere belirsizlik kaynaklarını yakından izlediğini belirtti.

    YÜZDE 19'A YÜKSELDİ
    Kovid-19'un, 2003'deki SARS salgınının ekonomik etkisiyle karşılaştırıldığına dikkati çeken IMF Başkanı, Çin ve dünya ekonomisinin de değiştiğini ve Çin'in 2000'lerin başında den sadece yüzde 8 pay alırken bugün bunun yüzde 19'a yükseldiğini hatırlattı.

    Georgieva, Çin'deki fabrikaların gelecek haftalarda açılacağına işaret ederek, "Koronavirüs hakkında daha fazla şey öğrendikten sonra küresel ekonomiyi korumak için koordineli önlemleri kabul etmemiz gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

    Yavaş ekonomik büyümenin ortasında koronavirüsün gerçek etkisinin bilinmediğini vurgulayan Georgieva, maliye bakanlarının ve merkez larının belirsizliği gidermek için toplanmalarını umduklarını kaydetti.

    IMF'nin 22-23 Şubat'ta 'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek olan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda söz konusu salgının ekonomik etkisini gündeme getirmesi bekleniyor.

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