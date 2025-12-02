PODCAST CANLI YAYIN

Witkoff Moskova’da! Rus basını yazdı: Kiev masada mı menüde mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gitti. Washington-Kiev hattındaki görüşmeler, Ukrayna’daki yolsuzluk skandalları ve Rusya’nın cephe hattındaki ilerlemelerini hatırlatan Rus basını ise “Kiev masada mı yoksa menüde mi?” diye sordu.

Giriş Tarihi:
Witkoff Moskova’da! Rus basını yazdı: Kiev masada mı menüde mi?

ABD Kiev ile mekik diplomasisinin ardından Moskova ile doğrudan görüşmelere geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Witkoff, ReutersWitkoff, Reuters

WITKOFF'A KUSHNER EŞLİK EDECEK

Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da Witkoff'a eşlik ederek gayriresmi olarak arka kanal görüşmelerine katılacağı ve ABD'nin Rusya'ya nasıl yaklaşacağı konusundaki tartışmaya katkıda bulunacağı belirtildi.

Witkoff Moskova'da, EPAWitkoff Moskova'da, EPA

RUS BASINI ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Rus gazetesi Russia Today, ziyaretin siyasi çalkantıların arttığı ve Moskova'nın Ukrayna'da kritik bölgeleri ele geçirdiği bir dönemde gelmesine dikkat çekti.

Kasım ayının son hafta sonunda ABD ve Ukrayna heyetleri Florida'da toplandı. Witkoff liderliğindeki ABD heyeti, Dışişleri Marco Rubio ve Kushner'ın da katılımıyla Ukrayna'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında sorguya çekilen Rustem Umerov başkanlığındaki Kiev'in yeni müzakerecileri ile bir araya geldi.

Russia Today'a göre Amerikalı yetkililerin Ukrayna'nın NATO'ya katılma hedeflerinden vazgeçmesi, topraklarındaki yabancı güçlere getirilen kısıtlamalar ve aşamalı silahsızlanmayı içerdiği düşünülen revize edilmiş bir ABD barış teklifinin temel unsurlarını kabul etmesi için Kiev'e baskı yaptığı bildirildi. Görüşmelerden herhangi bir ilerleme sağlanamadı ve toprak meseleleri en hassas konu olmaya devam etti. Cephe hattında ise Rusya ilerlemeye devam ediyor.

KİEV MASADA MI MENÜDE Mİ?

Russia Today ise Ukrayna'daki yolsuzluk skandalları, Moskova'nın cephedeki ilerlemesinin arasında yapılan görüşmede "Kiev hala masada mı yoksa menüde mi?" diye sordu.

Putin 200 bin asker gönderdi: Rusya kritik bölgeyi ele geçirdi! Zamanlamaya dikkatPutin 200 bin asker gönderdi: Rusya kritik bölgeyi ele geçirdi! Zamanlamaya dikkat

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"
Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız
Netanyahu Trump’a savaş açtı! Mossad ajanları teknoloji devlerine sızdı: İsrail'den FBI’a emir geldi
Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalan'la görüşecek | Önceki 9 turda ne yaşandı?
11 ilde son tuğlalar son çiviler! Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta duyurdu: 453 bin konut ve iş yerinin yüzde 80'i tamam
Türkiye ve Pakistan arasında enerji anlaşması: İmzalar atıldı
Polar vorteksle kar rotası değişti! Yeni sağanak dalgası 48 saat sonra geliyor!
Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan açıkladı: Tüm tarafları masada görmek istiyoruz
Galatasaray'a süper yıldız! Menajeriyle görüşüldü
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı
Maltepe'de kriz: Belediye çalışanı iş bıraktı sokaklarda çöp dağları oluştu
Borsa manipülatörlerine operasyon: 12 şüpheli yakalandı! Listede Aref ve Gökhan Gönül de var
CHP'nin ihraç edemediği Ertan Yıldız ilk kez konuştu! İşte "arkasındayım" dediği ifade: İmamoğlu hafriyat paralarını Londra'ya kaçırdı
Putin 200 bin asker gönderdi: Rusya kritik bölgeyi ele geçirdi! Zamanlamaya dikkat
Piyasalardan Türkiye'ye güçlü mesaj! Son 7 yılın rekor düşüşü geldi
Sami Kırkuşu öldürüldü mü? Sevgilisiyle görüntüleri yayınlandı: "Yuvasını yıkmak istemediği adama neden sofra kurdu?"
Son dakika! Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır"
Fenerbahçe - Galatasaray maçı dünya basınında! "Kaotik derbi"
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Oyunculuk babadan oğula! Gözleri KaraDeniz'in Osman Maçari'si Mehmet Özgür’ün oğlu meğer...