Witkoff Moskova’da! Rus basını yazdı: Kiev masada mı menüde mi?

ABD Kiev ile mekik diplomasisinin ardından Moskova ile doğrudan görüşmelere geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Trump'ın damadı Jared Kushner 'ın da Witkoff'a eşlik ederek gayriresmi olarak arka kanal görüşmelerine katılacağı ve ABD'nin Rusya'ya nasıl yaklaşacağı konusundaki tartışmaya katkıda bulunacağı belirtildi.

Witkoff Moskova'da, EPA

RUS BASINI ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Rus gazetesi Russia Today, ziyaretin siyasi çalkantıların arttığı ve Moskova'nın Ukrayna'da kritik bölgeleri ele geçirdiği bir dönemde gelmesine dikkat çekti.

Kasım ayının son hafta sonunda ABD ve Ukrayna heyetleri Florida'da toplandı. Witkoff liderliğindeki ABD heyeti, Dışişleri Marco Rubio ve Kushner'ın da katılımıyla Ukrayna'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında sorguya çekilen Rustem Umerov başkanlığındaki Kiev'in yeni müzakerecileri ile bir araya geldi.

Russia Today'a göre Amerikalı yetkililerin Ukrayna'nın NATO'ya katılma hedeflerinden vazgeçmesi, topraklarındaki yabancı güçlere getirilen kısıtlamalar ve aşamalı silahsızlanmayı içerdiği düşünülen revize edilmiş bir ABD barış teklifinin temel unsurlarını kabul etmesi için Kiev'e baskı yaptığı bildirildi. Görüşmelerden herhangi bir ilerleme sağlanamadı ve toprak meseleleri en hassas konu olmaya devam etti. Cephe hattında ise Rusya ilerlemeye devam ediyor.

KİEV MASADA MI MENÜDE Mİ?

Russia Today ise Ukrayna'daki yolsuzluk skandalları, Moskova'nın cephedeki ilerlemesinin arasında yapılan görüşmede "Kiev hala masada mı yoksa menüde mi?" diye sordu.