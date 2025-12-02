11 ilde son tuğlalar son çiviler! Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta duyurdu: 453 bin konut ve iş yerinin yüzde 80'i tamam

PODCAST CANLI YAYIN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta önemli mesajlar verdi. 453 bin konut ve iş yerinin %80'inin tamamlandığını bildiren Kurum, "Bugün 11 ilin tamamında artık son tuğlalar konuluyor, son çiviler çakılıyor. Türkiye Cumhuriyeti saatte 23, günde 550 konut üreten bilgiye, birikime, tecrübeye ve liyakate sahip bir devlettir. Bu çok önemli bir tecrübedir" dedi.

6 Şubat 2023'te asrın çifte deprem felaketini yaşayan 11 ilde son tuğlalar, son çiviler çakılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapılan konut ve iş yerlerinin tamamında sona yaklaştıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti saatte 23, günde 550 konut üreten bilgiye, birikime, tecrübeye ve liyakate sahip bir devlettir. Bu çok önemli bir tecrübedir. Burada dünyanın en hızlı konut seferberliği uygulanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Deprem bölgesinde son çiviler çakılıyor

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde yapımı süren kalıcı konutları gezen Bakan Kurum, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

YIL SONUNA KADARA 74 BİN KONUT

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Kurum, kentte toplam 52 bin konut ve iş yerinin teslim edildiğini, yıl sonuna kadar ise 74 bin konut ve iş yerini hak sahiplerine vereceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığıyla birlikte altyapı ve sosyal imkanlara sahip 17 bin 500 kapasiteli stadyumun inşasının sürdüğünü aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş yeni uydu kenti olacak. Bu işleri yaparken de 6 Şubat'ta söz verdiğimiz gibi şehrin ihtiyaçlarını ve demografik yapısını gözeterek örnek uydu kentler inşa etmeye çalışıyoruz. Altınova'da yaptığımız, 550 bloktan oluşan 11 bin konutluk bir uydu kenti de Maraş'ımıza kazandırıyoruz. Bütün bu çalışmalar tamamlandığında Kahramanmaraş'ımız, Türkiye Yüzyılı'nın şehircilik vizyonunu temsil eden, modern, iklim dirençli ve çevre dostu bir şehir olarak yeniden ayağa kalkacak, geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyecektir."

"SON TUĞLALAR KONULUYOR"

Depremden etkilenen 11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 200 bin işçiyle 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde mücadelenin sürdüğünü belirten Kurum, "Deprem felaketinin ilk dakikalarından itibaren ortaya koyduğumuz kararlılık, gayret ve fedakarlık sayesinde bugün 11 ilin tamamında artık son tuğlalar konuluyor, son çiviler çakılıyor. Milletimizin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını gidermek için canla başla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın gıptayla baktığı bir yapı seferberliği başlattıklarını dile getiren Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz nokta, çok açık ve net söylüyorum ki tam bir devlet-millet başarı hikayesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ortaya koymuş ve söz verdiği gibi milletimize evlerinin, iş yerlerinin anahtarlarını teslim etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti saatte 23, günde 550 konut üreten bilgiye, birikime, tecrübeye ve liyakate sahip bir devlettir. Bu çok önemli bir tecrübedir. Burada dünyanın en hızlı konut seferberliği uygulanmaktadır. Birçok ülkede ziyaretlerde bulunuyoruz, bu başarı milletimizin ve devletimizin başarısıdır."

