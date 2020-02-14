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  • Son Güncelleme: 14.02.2020 09:28

Şoke eden olay! Koronavirüsü 39 yıl önce romanında yazmış!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çin’de ilk defa aynı gün içerisinde 200 kişi birden hayatını kaybederken, yeni tip ölümcül virüs hakkında 39 yıl önce bir roman kitabında bahsedildiği ortaya çıktı. Ünlü roman yazarı ’un tam 39 yıl önce yazdığı korku romanı Karanlığı Gözleri’nde Koronavirüsü olayına benzer akıl almaz bir olaydan bahsediliyor. İşte dünyanın konuştuğu kitapla ilgili ilginç detaylar…

Çin'de bir hayan pazarında ortaya çıktığı düşünülen ve insandan insana bulaşma yeteneği de olan yeni tip korona virüs (Covid-2019) her gün onlarca insanı öldürmeye devam ediyor. Ocak ayında öldürme oranı %2.2 olan virüs, Şubat 2020'de enfekte ettiği 100 kişiden 2.6'sını öldürdü. Ölüm oranındaki ve bulaşan kişi sayısındaki artış, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) de harekete geçirdi ve acil durum ilan edildi. Dünya, ölümcül virüs ile boğuşurken, halk arasında komplo teorileri de konuşuluyor. 39 yıl önce yazılan bir kitap, corona virüsüne benzer bir ölümcül virüsü anlatıyor. Üstelik virüsün merkez üssü yine Çin'in Wuhan kenti!

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