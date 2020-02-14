Şoke eden olay! Koronavirüsü 39 yıl önce romanında yazmış!

Çin'de bir hayan pazarında ortaya çıktığı düşünülen ve insandan insana bulaşma yeteneği de olan yeni tip korona virüs (Covid-2019) her gün onlarca insanı öldürmeye devam ediyor. Ocak ayında öldürme oranı %2.2 olan virüs, Şubat 2020'de enfekte ettiği 100 kişiden 2.6'sını öldürdü. Ölüm oranındaki ve bulaşan kişi sayısındaki artış, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) de harekete geçirdi ve acil durum ilan edildi. Dünya, ölümcül virüs ile boğuşurken, halk arasında komplo teorileri de konuşuluyor. 39 yıl önce yazılan bir kitap, corona virüsüne benzer bir ölümcül virüsü anlatıyor. Üstelik virüsün merkez üssü yine Çin'in Wuhan kenti!