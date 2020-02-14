Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.02.2020 09:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2020 09:42

    Yıldız futbolcu Odion Ighalo şüphesiyle kadro dışı!

    ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyaya giderek yayılıyor. Bir günde 200 kişi biden ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybederken virüs vakası görülen kişi sayısı on binleri geçti. Son olarak , Çin’den ettiği Odion Ighalo, Koronavirüse takıldı. Virüs şüphesiyle iki haftalık kuluçka döneminin geçmesini bekleyen Manchester United, oyuncuyu takımın antrenman yaptığı tesislere almıyor.

    Yıldız futbolcu Koronavirüs şüphesiyle kadro dışı!

    Sakatlanan Marcus Rashford'un yerine ara in son gününde 'in takımından Odion Ighalo'yu kiralayan , bu sefer de coronavirüse takıldı.

    Virüs şüphesiyle iki haftalık kuluçka döneminin geçmesini bekleyen Manchester United, oyuncuyu takımın antrenman yaptığı tesislere almıyor. Nijeryalı forvet, takım arkadaşları 'da kamp yaparken özel antrenörüyle çalışmalarını sürdürüyor.

    Ighalo'nun 3 Şubat'ta Manchester'a inmesi sebebiyle 17'sine kadar bu denetimin yapılması bekleniyor.

    Öte yandan bu tarihte Manchester United ligde ile karşılaşacak ve iddialara göre Ighalo bu maçın kadrosunda yer alacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Yıldız futbolcu Odion Ighalo Koronavirüs şüphesiyle kadro dışı!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri