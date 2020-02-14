Sakatlanan Marcus Rashford'un yerine ara transferin son gününde Çin'in Shanghai Shenhua takımından Odion Ighalo'yu kiralayan Manchester United, bu sefer de coronavirüse takıldı.

Virüs şüphesiyle iki haftalık kuluçka döneminin geçmesini bekleyen Manchester United, oyuncuyu takımın antrenman yaptığı tesislere almıyor. Nijeryalı forvet, takım arkadaşları İspanya'da kamp yaparken özel antrenörüyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ighalo'nun 3 Şubat'ta Manchester'a inmesi sebebiyle 17'sine kadar bu denetimin yapılması bekleniyor.

Öte yandan bu tarihte Manchester United ligde Chelsea ile karşılaşacak ve iddialara göre Ighalo bu maçın kadrosunda yer alacak.