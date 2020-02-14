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  • Son Güncelleme: 14.02.2020 11:32

Son dakika: 14 günlük koronavirüs karantinası bitti! 'den tahliye edilen 42 kişinin tüm testleri negatif çıktı

Son dakika haberine göre 'den tahliye edilen 42 kişiden alınan tüm testler negatif çıktı. 42 kişi 14 günlük karantina sonrası taburcu edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bundan sonra normal hayatlarına devam ediyor olacaklar. Herhangi bir takip gerekmiyor." dedi.

14 günlük karantina bitti! Tüm testler negatif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem süreleri dolan vatandaşları ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Koca, "Koronovirüs olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 14 günlük karantina sürecini geçirdiler. Herkesle ayrı ayrı ilgilenildi. Bundan sonra normal hayatlarına devam ediyor olacaklar. Herhangi bir takip gerekmiyor" dedi.

ÇİN'DEN TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ
Çin'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan şehrindeki Türk vatandaşları, 'den gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri () kargo uçağı ile tahliye edilmişti. Çin'den uçağa binerken kontrol edilen hiçbir vatandaşta koronavirüsü belirtisi olmadığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu.

14 GÜNLÜK KARANTİNA BİTTİ!
Vuhan'dan getirilen 42 yolcu ve mürettebatın 14 gün boyunca kontrol altında tutuldukları Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan tüm testlerin negatif çıktığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından tahliye edilen 42 kişi karantina hastanesinden taburcu edildi.

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