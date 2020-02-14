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  • Son Güncelleme: 14.02.2020 12:07

İnanılmaz tesadüf! doğduğu odada karantinaya alındı

Koronavirüs nedeniyle 'den tahliye edilen 42 kişiden alınan tüm testlerin negatif çıkmasının ardından karantina süreci sona erdi. 14 günlük karantina sonrası taburcu edilen 'in doğduğu odada karantinaya alındığı ortaya çıktı. Öner, inanılmaz tesadüfü bu sözlerle anlattı: Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, 'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti.

İnanılmaz tesadüf! Doğduğu odada karantinaya alındı

'den geldikten sonda 14 gün karantinada tutulan vatandaşlar açıklamalarda bulundu. Karantinada kalan 'in anlattıkları ise oldukça dikkat çekti.

Burcu Öner karantinadan çıktıktan sonra şu ifadeleri kullandı:
Şu anda 15 günümüzü tamamladık, harika bir süreçti. Beklemediğimiz sürprizler de yapıldı; doğum günü sürprizi gibi. Devletimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ediyorum.

ANITKABİR'E GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUM
Ben şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum. Hepimiz Wuhan'dan geldik. Wuhan'da ben İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Ama şu andan itibaren pek mümkün görünmüyor.

MİLYONDA BİR GERÇEKLEŞECEK BİR OLAY GERÇEKLEŞTİ
Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, 'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti.

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