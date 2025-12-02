Netanyahu Trump’a savaş açtı! Mossad ajanları teknoloji devlerine sızdı: İsrail'den FBI’a emir geldi

Yüzlerce eski İsrailli ajan teknoloji şirketlerinde üst düzey görevlerde çalıştığı yıllar önce ortaya çıktı. İsrail 'in casusluk örgütü Unit 8200 'ün yüzlerce eski ajanının Google, Facebook, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinde etkili pozisyonlara geldiği biliniyor.

Unit 8200 ile Microsoft, Facebook, Amazon, Google ilişkisi; Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

İsrail 'in en bilinen casus yazılımlarından Pegasus, ağırlıklı olarak Unit 8200 eski üyeleri tarafından çalıştırılan özel bir şirket olan NSO Group tarafından geliştirildi. Bu yazılım, dünya çapında 50 binden fazla önemli kişinin dinlenmesinde kullanıldı. Bu kişiler arasında onlarca insan hakları savunucusu, yaklaşık 200 gazeteci, bazı Arap kraliyet üyeleri ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, döemin Pakistan Başbakanı Imran Khan ve dönemin Irak Cumhurbaşkanı Barham Salih dâhil olmak üzere 600'den fazla siyasetçi bulunuyordu.

Unit 8200 , yerli Filistin nüfusunu gözetlemek, bireyleri şantaj ve baskı amacıyla kullanılacak bilgi toplamakla kötü ün yapmıştı. Pegasus skandalı 2021'de dünyaca ünlü isimlerin de gözetlenmesiyle patlak vermişti.

Unit 8200, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

SADECE GOOGLE'DA ONLARCA İSRAİL AJANI VAR

Yalnızca 2022'de LinkedIn'den alınan verilere göre o dönem Google'da en az 99 eski Unit 8200 görevlisi çalışıyordu.

MOSSAD ÖVÜNDÜ CIA "TERÖRİZM" DEDİ

Mossad eski Direktörü Yossi Cohen, geçtiğimiz aylarda İsrail'in farklı ülkelerde casuslar aracılığıyla kurduğu suikast tuzaklarıyla övünmüş ve Hizbullah'ı hedef almak için kullanılan yöntemin pek çok ülkede uygulanacağını söylemişti. Yossi Cohen suikast hazırlıklarıyla övünürken eski CIA Şefi Leon Panetta ise bu yöntemi "terörizm" olarak nitelendirmişti.

Cohen çağrı cihazı yöntemini 2002-2004 yılları arasında Mossad'ın Özel Harekat biriminde görev yaptığı dönemde icar ettiklerini öne sürdü ve The Jewish Chronicle editörü Jake Wallis Simons'ın sunduğu The Brink podcastinde "Bu ülkelerde kaç tane işlenmiş ekipmanımız olduğunu biliyor musun? Sadece tuzaklarla değil, aynı zamanda casuslar tarafından da manipüle edilmiş... aklına gelebilecek her ülkede." dedi.