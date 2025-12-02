Netanyahu Trump’a savaş açtı! Mossad ajanları teknoloji devlerine sızdı: İsrail'den FBI’a emir geldi
İsrail ABD’ye resmen savaş açtı. ABD’de Florida Eyalet Temsilcisi Randy Fine’ın İsrail’in ABD vatandaşlarının sosyal medyada beğenmedikleri paylaşımlar nedeniyle tutuklanmasını ve hapsedilmesini talep etmesine olanak sağlayacak bir yasa tasarısı üzerine çalıştığı iddia edildi. Daha önce İsrail’in Unit 8200 biriminde çalışan yüzlerce eski ajanın teknoloji devlerinde üst düzey pozisyonlarda yer aldığı bilinirken Randy Fine ile ilgili iddia gündeme damga vurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu resmen ABD Başkanı Donald Trump'a savaş ilan etti. İsrail bir yandan Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürürken diğer yandan ise dijital ortamda savaş derinleşiyor.
İSRAİL BU YASA TASARISI İLE ABD'LİLERİ TUTUKLATACAK
Florida Eyalet Temsilcisi Randy Fine, ABD'de öyle bir yasa tasarı hazırlıyor ki Tel Aviv-Washington arasındaki savaş açıkça ortaya çıkacak. İddiaya göre Randy Fine'ın tasarısı İsrail'in ABD vatandaşlarının sosyal medyada beğenmedikleri paylaşımlar nedeniyle tutuklanmasını ve hapsedilmesini talep etmesine olanak sağlayacak.
The People's Voice'da yayımlanan haber uçuk bir iddia gibi görünse de İsrail'in tüm dünyada teknoloji devleri üzerindeki tahakkümü iddiayı destekliyor. İsrail ajanları yıllardır teknoloji devlerinde üst düzey pozisyonlara yerleşiyor ve dünyanın dört bir yanında kullanıcıların davranış kalıplarını izliyor, üstelik kayıt tutuyor.
2 Nisan 2025'te Florida'nın 6. Kongre bölgesini temsil etmek üzere seçilen Randy Fine, kendisini İsrail ideolojik savaşçısı olarak tanımlıyor.
YAZILIM ŞİRKETİ DEĞİL İSRAİL ÜSSÜ
ExpressVPN, CyberGhost VPN, Private Internet Access (PIA), ZenMate ve antivirüs markası Intego Antivirus gibi hizmet sağlayıcıların bünyesinde yer aldığı Kape Technologies (KAPE) siber güvenlik ve yazılım şirketi İsrail ile ilişkisi konusunda bir numarada. Şirketin yönetiminde eski Unit 8200 mensuplarının yer aldığı ve bunların askeri/istihbarat geçmişi, gözetleme-siber casusluk iddialarıyla ilişkili olduğu biliniyor.
İSRAİL AJANLARI GOOGLE, FACEBOOK, MICROSOFT VE AMAZON'DA
Yüzlerce eski İsrailli ajan teknoloji şirketlerinde üst düzey görevlerde çalıştığı yıllar önce ortaya çıktı. İsrail'in casusluk örgütü Unit 8200'ün yüzlerce eski ajanının Google, Facebook, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinde etkili pozisyonlara geldiği biliniyor.
UNIT 8200'ÜN PEGASUS AJANLARI
Unit 8200, yerli Filistin nüfusunu gözetlemek, bireyleri şantaj ve baskı amacıyla kullanılacak bilgi toplamakla kötü ün yapmıştı. Pegasus skandalı 2021'de dünyaca ünlü isimlerin de gözetlenmesiyle patlak vermişti.
İsrail'in en bilinen casus yazılımlarından Pegasus, ağırlıklı olarak Unit 8200 eski üyeleri tarafından çalıştırılan özel bir şirket olan NSO Group tarafından geliştirildi. Bu yazılım, dünya çapında 50 binden fazla önemli kişinin dinlenmesinde kullanıldı. Bu kişiler arasında onlarca insan hakları savunucusu, yaklaşık 200 gazeteci, bazı Arap kraliyet üyeleri ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, döemin Pakistan Başbakanı Imran Khan ve dönemin Irak Cumhurbaşkanı Barham Salih dâhil olmak üzere 600'den fazla siyasetçi bulunuyordu.
SADECE GOOGLE'DA ONLARCA İSRAİL AJANI VAR
Yalnızca 2022'de LinkedIn'den alınan verilere göre o dönem Google'da en az 99 eski Unit 8200 görevlisi çalışıyordu.
MOSSAD ÖVÜNDÜ CIA "TERÖRİZM" DEDİ
Mossad eski Direktörü Yossi Cohen, geçtiğimiz aylarda İsrail'in farklı ülkelerde casuslar aracılığıyla kurduğu suikast tuzaklarıyla övünmüş ve Hizbullah'ı hedef almak için kullanılan yöntemin pek çok ülkede uygulanacağını söylemişti. Yossi Cohen suikast hazırlıklarıyla övünürken eski CIA Şefi Leon Panetta ise bu yöntemi "terörizm" olarak nitelendirmişti.
Cohen çağrı cihazı yöntemini 2002-2004 yılları arasında Mossad'ın Özel Harekat biriminde görev yaptığı dönemde icar ettiklerini öne sürdü ve The Jewish Chronicle editörü Jake Wallis Simons'ın sunduğu The Brink podcastinde "Bu ülkelerde kaç tane işlenmiş ekipmanımız olduğunu biliyor musun? Sadece tuzaklarla değil, aynı zamanda casuslar tarafından da manipüle edilmiş... aklına gelebilecek her ülkede." dedi.
HİZBULLAH'A TELSİZ SALDIRISI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
İsrail'in geçtiğimiz yıl Lübnan'da Hizbullah'a yönelik telsiz saldırısı savaşın biçim değiştirdiğini açıkça gözler önüne serdi.
İsrail 17 Eylül 2024'te Lübnan genelinde özellikle de Hizbulllah'ın varlığının güçlü olduğu bölgelerde binlerce çağrı cihazını aynı anda patlattı. Saldırıdan hemen sonraki gün bir grup telsiz patlaması daha oldu. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Netanyahu iki ay sonra saldırıyı üstlendi. Mossad'ın telsizleri çalıştıran bataryaların içine patlayıcı bir cihaz yerleştirdiği ortaya çıktı.
İsrail 7 Ekim 2023'te Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük bir şok yaşadı. Mossad ve Şin Bet'in hezimeti Tel Aviv'de hala kaosa yol açıyor. Hamas'ın büyük darbesi ile sarsılan İsrail, bir yandan ise teknoloji savaşına başladı.