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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 16:34

Son dakika: 'da ilk ölümü!

Son dakika haberleri... 'da bir kişi 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip ölümcül nedeniyle hayatını kaybetti. , söz konusu kişinin, semptomlar göstermeye başladıktan sonra başkent Tokyo yakınlarında Kanagawa bölgesinde bir hastanede şubat ayı başından bu yana tedavi gören 80'li yaşlarındaki bir kadın olduğunu bildirdi.

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Sağlık Bakanı Kato Katsunobu, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybının yaşandığını açıkladı.

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