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Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan cruise gemisinde 44 kişide daha virüs tespit edildi

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünyaya yayılan yeni tip ölümcül Koronavirüs nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan cruise gemisinde 44 kişide daha virüs tespit edildi. 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 218'e çıktı.

13.02.2020 09:47 - Son Güncelleme: 13.02.2020 09:47
Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan cruise gemisinde 44 kişide daha virüs tespit edildi

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde, 44 kişide daha virüs tespit edildi.

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Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan cruise gemisinde 44 kişide daha virüs tespit edildi

Kyodo'daki habere göre, Yokohama Limanı'nda geçen hafta karantinaya alınan 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 218'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki biri mürettebat 44 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla, ülkedeki vaka sayısının 247'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu 44 kişiden 29'unun Japonya vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan cruise gemisinde 44 kişide daha virüs tespit edildi

YAŞLILAR GEMİDEN DAHA ERKEN İNEBİLECEK
Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, basına verdiği demeçte, kronik hastalığı bulunan yaşlı yolcuların, virüse ilişkin test sonuçlarının negatif çıkması halinde gemiden planlanandan daha erken karaya çıkmasına izin verileceğini belirtti.

Gemiden inenlerden, karantina süresinin sonuna kadar belirlenen bir tesiste kalmalarının isteneceğini aktaran Kato, gemideki mürettebat ve yolcuların sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan cruise gemisinde 44 kişide daha virüs tespit edildi

Halihazırda 3 bin 500'den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan cruise gemisinde 44 kişide daha virüs tespit edildi

GEMİ 4 ŞUBAT'YA KARANTİNAYA ALINMIŞTI
Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

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