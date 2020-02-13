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Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan cruise gemisinde 44 kişide daha virüs tespit edildi

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünyaya yayılan yeni tip ölümcül Koronavirüs nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan cruise gemisinde 44 kişide daha virüs tespit edildi. 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 218'e çıktı.

13.02.2020 09:47 - Son Güncelleme: 13.02.2020 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





