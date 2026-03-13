SON DAKİKA
Galatasaray’da Icardi ayrılığı yaklaşıyor

Yönetim Mauro Icardi'nin son dönemdeki hareketlerinden rahatsız. Büyük ihtimalle sezon sonu yeni sözleşme teklifi yapılmayacak.

Giriş Tarihi :13 Mart 2026
Galatasaray'da bir dönem kapanmak üzere... Sarıkırmızılıların Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi gözden çıkarıldı. Tecrübeli golcünün son dönemdeki hareketlerinden rahatsız olan Galatasaray Yönetimi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcü için yeni bir teklif yapmayacağı öğrenildi.

Icardi'nin son dönemde kazanılan Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra sosyal medyadan hiç paylaşım yapmaması yönetimi ve taraftarları oldukça rahatsız etti. Icardi'nin Osimhen'in arkasında kalması ve yedek kulübesinde olmasından dolayı rahatsız olması da gerginleşmesine neden oldu ve bu durum antrenmanlarda takıma sirayet etti. Son dönemde konsantrasyon kaybı yaşadı. Bunlar üst üste gelince de yönetim karar almak zorunda kaldı.

Icardi, Galatasaray kariyerinde 124 maçta 76 gol atarken 24 asist yaptı. Toplamda 100 gole katkıda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da gelecek sezon için Victor Osimhen'in arkasında yine onun gibi pres gücü yüksek ve onu aratmayacak bir santrafor istediği gelen haberler arasında. Galatasaray'dan sezon sonu ayrıması beklenen Icardi ile Güney Amerika takımları yakından ilgileniyor.

