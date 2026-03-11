CANLI YAYIN
Geri

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşa at eti yedirdi

11 Mart'ta ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına ilişkin operasyon yapılan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa at eti yedirdiği ortaya çıktı. Belediye işletmesi hakkında suç duyurusunda bulunulurken vatandaşın sağlığını tehdit eden olayın detaylarına TAKVİM ulaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşa at eti yedirdi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde satılan et kavurma ürününün içerisinde yarış atına ait elektronik kimlik çipi bulundu.
  • Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan laboratuvar analizlerinde 3 Şubat ve 4 Şubat 2026 tarihlerinde üretilen kavurma numunelerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.
  • Belediyeye ait aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde üretilen 213 kilogram kavurma imha edildi.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı söz konusu işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
  • İşletme, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde yayınlandı.

11 Mart'ta ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına ilişkin operasyon yapılan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa at eti yedirdiği ortaya çıktı.

YABANCI BİR CİSİM TESPİT EDİLDİ

Mersinlilerin sağlığını tehdit eden olayın detaylarına TAKVİM ulaştı. Mersin ili Yenişehir ilçesinde, CHP'li belediye ait yemek dağıtım (satış) noktasından satın alınan"et kavurma" ürününün içerisinde tüketici tarafından yabancı bir cisim tespit edildi.

Kavurmadan çıkan yarış atı çipi (Haberin fotoğrafları AA, İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)




YARIŞ ATINA AİT ELEKTRONİK ÇİP

Yapılan şikayet üzerine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, ürün içerisinden çıkan cismin bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.

3 ŞUBAT VE 4 ŞUBAT 2026'DA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Olayın ardından, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde resmi denetim gerçekleştirildi.

Gıda kontrol görevlisi.

Denetim kapsamında, 3 Şubat 2026 tarihinde üretilen kavurmadan ve 4 Şubat 2026 tarihinde üretilen kavurmadan olmak üzere "Tek Tırnaklı Eti Tespiti" amacıyla 2 adet numune alınarak Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.

İKİ NUMUNEDE DE TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ TESPİT EDİLDİ

Laboratuvar analizleri sonucunda her iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiği öğrenildi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

İŞLETMELERDEN ALINAN NUMUNELERDEN ÇIKMADI

Bunun üzerine aşevine et tedarik ettiği belirtilen işletmelerden de numuneler alınmış, ancak bu numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi.



213 KİLOGRAM KAVURMA İMHA EDİLDİ

Öte yandan, aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde üretilen toplam 213 kilogram kavurma, analiz sonucunun pozitif çıkması nedeniyle imha edildi.

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bakanlık söz konusu işletmeyle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık CHP'li belediyeyi listeye aldı.



CHP'Lİ BELEDİYE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREN GIDALAR LİSTESİNDE

İşlemler neticesinde işletme, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde halkın doğru bilgilendirmesini sağlamak adına yayınlandı.

CHPli Mersin BBye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı varCHPli Mersin BBye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
CHP'li Mersin BB'ye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler