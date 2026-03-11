11 Mart'ta ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına ilişkin operasyon yapılan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa at eti yedirdiği ortaya çıktı.
YABANCI BİR CİSİM TESPİT EDİLDİ
Mersinlilerin sağlığını tehdit eden olayın detaylarına TAKVİM ulaştı. Mersin ili Yenişehir ilçesinde, CHP'li belediye ait yemek dağıtım (satış) noktasından satın alınan"et kavurma" ürününün içerisinde tüketici tarafından yabancı bir cisim tespit edildi.
YARIŞ ATINA AİT ELEKTRONİK ÇİP
Yapılan şikayet üzerine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, ürün içerisinden çıkan cismin bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.
3 ŞUBAT VE 4 ŞUBAT 2026'DA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Olayın ardından, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde resmi denetim gerçekleştirildi.
Denetim kapsamında, 3 Şubat 2026 tarihinde üretilen kavurmadan ve 4 Şubat 2026 tarihinde üretilen kavurmadan olmak üzere "Tek Tırnaklı Eti Tespiti" amacıyla 2 adet numune alınarak Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.
İKİ NUMUNEDE DE TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ TESPİT EDİLDİ
Laboratuvar analizleri sonucunda her iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiği öğrenildi.
İŞLETMELERDEN ALINAN NUMUNELERDEN ÇIKMADI
Bunun üzerine aşevine et tedarik ettiği belirtilen işletmelerden de numuneler alınmış, ancak bu numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı ifade edildi.
213 KİLOGRAM KAVURMA İMHA EDİLDİ
Öte yandan, aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde üretilen toplam 213 kilogram kavurma, analiz sonucunun pozitif çıkması nedeniyle imha edildi.
BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Bakanlık söz konusu işletmeyle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
CHP'Lİ BELEDİYE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREN GIDALAR LİSTESİNDE
İşlemler neticesinde işletme, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde halkın doğru bilgilendirmesini sağlamak adına yayınlandı.