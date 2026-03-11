Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde satılan et kavurma ürününün içerisinde yarış atına ait elektronik kimlik çipi bulundu.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan laboratuvar analizlerinde 3 Şubat ve 4 Şubat 2026 tarihlerinde üretilen kavurma numunelerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Belediyeye ait aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde üretilen 213 kilogram kavurma imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı söz konusu işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İşletme, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde yayınlandı.

11 Mart'ta ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına ilişkin operasyon yapılan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa at eti yedirdiği ortaya çıktı. YABANCI BİR CİSİM TESPİT EDİLDİ



Mersinlilerin sağlığını tehdit eden olayın detaylarına TAKVİM ulaştı. Mersin ili Yenişehir ilçesinde, CHP'li belediye ait yemek dağıtım (satış) noktasından satın alınan"et kavurma" ürününün içerisinde tüketici tarafından yabancı bir cisim tespit edildi.

Kavurmadan çıkan yarış atı çipi (Haberin fotoğrafları AA, İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)





YARIŞ ATINA AİT ELEKTRONİK ÇİP



Yapılan şikayet üzerine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, ürün içerisinden çıkan cismin bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi. 3 ŞUBAT VE 4 ŞUBAT 2026'DA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Olayın ardından, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde resmi denetim gerçekleştirildi.