Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı saat 03.35'te kaydedildi. Depremin merkez üssünün Tokat'ın Niksar ilçesi olduğu ve yerin 6,37 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Çevre illerde de hissedilen depremle ilgili şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer bölgede gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih (TSİ) Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Yer 2026-03-13 03:35:13 40.67333 36.81611 6.37 MW 5.5 Niksar (Tokat) 2026-03-13 03:07:09 38.11028 28.94889 11.54 ML 2.3 Buldan (Denizli) 2026-03-13 02:55:06 38.56056 30.62333 6.96 ML 0.9 Şuhut (Afyonkarahisar) 2026-03-13 02:24:38 39.04 25.99556 11.15 ML 1.8 Ege Denizi - [49.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 2026-03-13 01:43:09 39.15944 28.34222 6.76 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-13 01:39:19 38.4975 35.07694 7.0 ML 1.0 Ürgüp (Nevşehir)