CANLI YAYIN
Geri

Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Tokat’ın Niksar ilçesinde saat 03.35’te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,37 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı saat 03.35'te kaydedildi. Depremin merkez üssünün Tokat'ın Niksar ilçesi olduğu ve yerin 6,37 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem-2

Çevre illerde de hissedilen depremle ilgili şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer bölgede gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih (TSİ)EnlemBoylamDerinlik (km)TipBüyüklükYer
2026-03-13 03:35:1340.6733336.816116.37MW5.5Niksar (Tokat)
2026-03-13 03:07:0938.1102828.9488911.54ML2.3Buldan (Denizli)
2026-03-13 02:55:0638.5605630.623336.96ML0.9Şuhut (Afyonkarahisar)
2026-03-13 02:24:3839.0425.9955611.15ML1.8Ege Denizi - [49.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-03-13 01:43:0939.1594428.342226.76ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-13 01:39:1938.497535.076947.0ML1.0Ürgüp (Nevşehir)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler