İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin görülen dava 9 Mart itibariyle başladı.
Cumhuriyet Halk Partisi haftalardır Silivri için toplanma çağrıları yaparken duruşmalara katılımcı sayısı günden güne azalmaya başladı.
CHP'DE SİLİVRİ İLE YOL AYRIMI: TAKVİM GÜN GÜN RAKAMLARI AÇIKLIYOR
Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre; Silivri'de ilk gün 1200 kişi duruşmayı takip etti. Bu sayı ikinci gün 820, üçüncü gün 508 kişi olarak kayıtlara geçti.
Bu haftaki son celseyi ise sadece 347 kişi izledi.
"AZİZ İHSAN'IN ARKADAŞLARINI MI AKLAYACAKTIK"
Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'den etkili bir isim "Aziz İhsan'ın arkadaşlarını aklamaya mı gidecektik? 103 yıllık partiyi mahkeme salonlarına düşürdüler" diyerek tepkisini dile getirdi.
Parti içinde sayıları azımsanmayacak bir kesim "Yolsuzlukla" anılmak istenmiyor.
CHP'nin mahkemeye koridorlarında poz vermesini kabullenemiyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen sadık vekiller de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasını takip etmedi.
"SİLİVRİ'DE DEĞİL MECLİS'TEYİZ" POZU
Partinin yolsuzluklardan arınması için bildiri yayımlayan 10 milletvekili arasında yer alan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Ortadoğu'da savaşın giderek genişlediği, gerilimin her geçen gün arttığı tehlikeli bir dönemden geçerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler hakkında bilgi alacağız" paylaşımında bulundu.
Kılıç'ın bu paylaşımı Genel Merkez'in Silivri dayatmasına karşı bir mesaj olarak yorumlandı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer ve Eskişehir'in diğer CHP'li vekili Jale Nur Süllü aynı fotoğraf karesinde yer aldı.
TEK KELİME PAYLAŞIM YAPMAYAN "SADIK" VEKİLLER
Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Rıfat Nalbantoğlu, Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen, Oğuz Kaan Salıcı ve Gürsel Erol gibi Kılıçdaroğlu'na yakın çizgide bulunan isimler İBB'deki yolsuzluk davasına ilişkin tek kelime bir paylaşım yapmadı.
70 vekilin Genel Merkez'in ve Ekremci ekibin baskılarına rağmen Silivri'ye gitmemesi CHP'de Silivri ile yol ayrımı isteyenlerin sayısının ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi.