70 vekil Genel Merkez'in Silivri çağrısına rağmen Ankara'da kaldı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen sadık vekiller de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasını takip etmedi.



"SİLİVRİ'DE DEĞİL MECLİS'TEYİZ" POZU

Partinin yolsuzluklardan arınması için bildiri yayımlayan 10 milletvekili arasında yer alan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Ortadoğu'da savaşın giderek genişlediği, gerilimin her geçen gün arttığı tehlikeli bir dönemden geçerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler hakkında bilgi alacağız" paylaşımında bulundu.

Kılıç'ın bu paylaşımı Genel Merkez'in Silivri dayatmasına karşı bir mesaj olarak yorumlandı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer ve Eskişehir'in diğer CHP'li vekili Jale Nur Süllü aynı fotoğraf karesinde yer aldı.