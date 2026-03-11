CANLI YAYIN
Takvim gün gün rakamları açıklıyor! CHP'liler sanık Ekrem İmamoğlu'nu kaderine terk ediyor: Silivri ile yol ayrımı

CHP'de Silivri ile yol ayrımı iyice belirginleşme başladı. Partinin mahkeme koridorlarında tartışılmasını istemeyen ve kendini "gerçek CHP'liler" olarak tanımlayan bir grup partili "Silivri" boykotu başlattı. 70 vekil İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin davanın başladığı gün Meclis'te kalarak Genel Merkez'i protesto etti. Dahası CHP'nin önde gelen isimleri İmamoğlu'na dair tek kelime paylaşım yapmadı. Parti içinden konuştuğumuz bir kaynak "Aziz İhsan'ın arkadaşlarını aklamaya mı gidecektik?" derken Silivri'deki katılımcı sayısı 4 günde %75 oranında azaldı.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasının ilk gününde 1200 kişi duruşmayı takip ederken, son celsede bu sayı 347 kişiye düştü.
  • CHP içinden bir isim 103 yıllık partiyi mahkeme salonlarına düşürdüklerini belirterek tepki gösterdi.
  • Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasını takip etmedi.
  • CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarından bilgi alacaklarını paylaşarak Meclis'te olduklarını vurguladı.
  • 70 milletvekilinin Silivri'ye gitmemesi CHP'de yolsuzluk davasından uzak durmak isteyenlerin sayısının arttığını gösterdi.

İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin görülen dava 9 Mart itibariyle başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi haftalardır Silivri için toplanma çağrıları yaparken duruşmalara katılımcı sayısı günden güne azalmaya başladı.

Silivri'deki duruşmalara ilgi günden günde azalıyor (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır)


CHP'DE SİLİVRİ İLE YOL AYRIMI: TAKVİM GÜN GÜN RAKAMLARI AÇIKLIYOR

Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre; Silivri'de ilk gün 1200 kişi duruşmayı takip etti. Bu sayı ikinci gün 820, üçüncü gün 508 kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu haftaki son celseyi ise sadece 347 kişi izledi.

CHP'de bir grup partili ʺyolsuzluğa sahip çıkmamakʺ için Silivri'de görünmek istemiyor

"AZİZ İHSAN'IN ARKADAŞLARINI MI AKLAYACAKTIK"

Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'den etkili bir isim "Aziz İhsan'ın arkadaşlarını aklamaya mı gidecektik? 103 yıllık partiyi mahkeme salonlarına düşürdüler" diyerek tepkisini dile getirdi.

Parti içinde sayıları azımsanmayacak bir kesim "Yolsuzlukla" anılmak istenmiyor.

CHP'nin mahkemeye koridorlarında poz vermesini kabullenemiyor.

70 vekil Genel Merkez'in Silivri çağrısına rağmen Ankara'da kaldı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen sadık vekiller de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasını takip etmedi.

"SİLİVRİ'DE DEĞİL MECLİS'TEYİZ" POZU

Partinin yolsuzluklardan arınması için bildiri yayımlayan 10 milletvekili arasında yer alan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Ortadoğu'da savaşın giderek genişlediği, gerilimin her geçen gün arttığı tehlikeli bir dönemden geçerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler hakkında bilgi alacağız" paylaşımında bulundu.

Kılıç'ın bu paylaşımı Genel Merkez'in Silivri dayatmasına karşı bir mesaj olarak yorumlandı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer ve Eskişehir'in diğer CHP'li vekili Jale Nur Süllü aynı fotoğraf karesinde yer aldı.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimler tek kelime İmamoğlu için paylaşım yapmadı



TEK KELİME PAYLAŞIM YAPMAYAN "SADIK" VEKİLLER

Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Rıfat Nalbantoğlu, Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen, Oğuz Kaan Salıcı ve Gürsel Erol gibi Kılıçdaroğlu'na yakın çizgide bulunan isimler İBB'deki yolsuzluk davasına ilişkin tek kelime bir paylaşım yapmadı.

70 vekilin Genel Merkez'in ve Ekremci ekibin baskılarına rağmen Silivri'ye gitmemesi CHP'de Silivri ile yol ayrımı isteyenlerin sayısının ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi.

TAKVİM gerçeği yazdı Özgür Özel hakikati ıskaladı! Silivrideki şova alet olmayan CHPlilere tek kelime edebilecek mi?

