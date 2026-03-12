Google'ın Avrupa'da uluslararası yayıncılardan tepki gören "AI Overviews" (Yapay Zeka Genel Bakış) ve yeni nesil yapay zeka arama özelliklerini Türkiye'de de kullanıma sundu.
GOOGLE'DA AI MODU DÖNEMİ
Google'ın devreye aldığı yapay zeka modülleri, kullanıcıların sorularına orijinal siteye gitmeye gerek kalmadan doğrudan arama sayfasında yanıt veriyor. Bu durum, internetin temel işleyişi olan "yönlendirme" mekanizmasını bozuyor.
Böylece okuyucu habere tıklamadığı için yayıncı reklam gösterimi yapamıyor. Tıklama oranlarındaki (CTR) sert düşüş, medya kuruluşlarının temel gelir kapısını kapatıyor.
Gazetecilerin saha araştırması ve emeğiyle üretilen içerikler, yapay zeka tarafından "hammadde" olarak kullanılıyor. Yayıncılar, kendi içerikleri üzerinden Google'ın trafik ve veri kazandığını, ancak kendilerinin bu denklemde saf dışı kaldığını savunuyor.
MEDYA TEPKİLİ: DİJİTAL İÇERİK HIRSIZLIĞI
Medya organları bu durumu bir tür "dijital içerik hırsızlığı" veya haksız rekabet olarak nitelendirerek, teknoloji devlerine karşı telif hakları ve gelir paylaşımı konusunda hukuki bir savaş başlatmış durumda.
YAYINCILARIN İÇERİĞİNİ TÜKETEN YANIT MOTORU
Yabancı basın bu durumu, Google'ın bir "arama motoru" (yönlendirici) olmaktan çıkıp, yayıncıların içeriğini tüketen bir "yanıt motoru" (rakip) haline gelmesi olarak tanımlıyor. 2026 yılı, bu trafik kaybı nedeniyle birçok dijital medya kuruluşunun iş modelini tamamen değiştirmek zorunda kalacağı bir yıl olarak görülüyor.
ÜÇ YIL İÇİNDE TRAFİK YÜZDE 43 DÜŞECEK
Reuters Enstitüsü 2026 Raporu: 51 ülkeden 280 medya lideriyle yapılan ankete göre, yayıncılar önümüzdeki üç yıl içinde arama trafiğinin %43 oranında düşmesini bekliyor.
DÜNYA GENELİNDE TRAFİK KAYBI
Chartbeat verilerine göre, Kasım 2024 - Kasım 2025 döneminde haber sitelerine giden Google arama trafiği dünya genelinde %33, ABD'de ise %38 oranında geriledi.
BUNUN ADI YAĞMACILIK
Ankete katılan her beş yayıncıdan biri, trafik kaybının %75'in üzerine çıkabileceği konusunda endişeli.
Daily Mail (DMG Media), İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu'na sunduğu verilerde, yapay zeka özetlerinin (AI Overviews) tetiklendiği aramalarda tıklama oranlarının (CTR) %80-90 oranında azaldığını bildirdi.
Yayıncılar, Google'ın kendi içeriklerini kullanarak kullanıcının sorusunu doğrudan arama sayfasında yanıtlamasını "ticari olarak yağmacı bir yaklaşım" ve telif hakkı ihlali olarak nitelendiriyor.
ANTİ-TRÖST SORUŞTURMASI ÇAĞRISI
İtalyan yayıncılar ve Kanada Medya Birliği, Google'ın yapay zeka modunun "hırsızlık" olduğunu savunarak anti-tröst soruşturmaları açılmasını talep ediyor.
Google, yayıncıların yapay zeka özetlerinden çıkmasına (opt-out) izin verecek yeni kontrol araçları üzerinde çalıştığını duyurdu. Ancak yayıncılar, bu durumun geleneksel arama sonuçlarındaki sıralamalarını (SEO) olumsuz etkilemesinden korkuyor.