Google AI modu haber sitelerinin trafiğini düşürüyor

YAYINCILARIN İÇERİĞİNİ TÜKETEN YANIT MOTORU

Yabancı basın bu durumu, Google'ın bir "arama motoru" (yönlendirici) olmaktan çıkıp, yayıncıların içeriğini tüketen bir "yanıt motoru" (rakip) haline gelmesi olarak tanımlıyor. 2026 yılı, bu trafik kaybı nedeniyle birçok dijital medya kuruluşunun iş modelini tamamen değiştirmek zorunda kalacağı bir yıl olarak görülüyor.

ÜÇ YIL İÇİNDE TRAFİK YÜZDE 43 DÜŞECEK

Reuters Enstitüsü 2026 Raporu: 51 ülkeden 280 medya lideriyle yapılan ankete göre, yayıncılar önümüzdeki üç yıl içinde arama trafiğinin %43 oranında düşmesini bekliyor.