MHP Lideri Bahçeli: “Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız”

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ''ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti artıkça, etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır” diyen Bahçeli, “Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.'' dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli açıklamasında şunları söyledi:

Yol yakınken ateşkes rejimi devreye girmelidir. Eller tetik yerine uzlaşma gayesiyle birleşmelidir. Aksi halde İran; ABD-İsrail ortaklığı için yeni bir Afganistan'a, yeni bir Irak'a, hatta yeni bir Vietnam'a dönebilecektir.

ABD-İsrail, İran'dan elini çekmelidir. Herkesi uyarıyorum, sıcak gelişmelerin her türlü ihtimale açık olması münasebetiyle körüklenen şiddet ateşi küresel ve bölgesel alana sıçramadan söndürülmelidir. Aksi halde dünya ve beşeriyet çok ağır bir bedel ödeyecektir.

Türkiye'mizi ve aziz milletimizi riske atacak, hedef yapacak, hatta İran'la ve diğer bölge ülkeleriyle çatıştırmayı sağlayacak niyet ve emellere ağır başlı bir şekilde yaklaşmak esas olmalıdır.

