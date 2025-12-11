"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 3 aydır tutuklu olan CHP yandaşı Enver Aysever, tahliye edildi.



Aysever toplumun önemli bir kesimini hedef alıp "Cumhuriyetin ahlakını bozan Menderes'ten ilk başta Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur. Vicdanı yoktur"demişti.