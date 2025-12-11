"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 3 aydır tutuklu olan CHP yandaşı Enver Aysever, tahliye edildi.
Aysever toplumun önemli bir kesimini hedef alıp "Cumhuriyetin ahlakını bozan Menderes'ten ilk başta Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur. Vicdanı yoktur"demişti.
ENVER AYSEVER'DEN İMAMOĞLU'NA: BEN HIRSIZIN ELİNİ SIKMAM
Öte yandan Enver Aysever, Silivri'de tutuklu bulunduğu süreçte Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı bir krizle gündeme geldi.
Aysever İmamoğlu'na "Ben hırsızın elini sıkmam"dedi. Özgür Özel'e "Partinin gündemini hırsızları savunmakla meşgul ederseniz korkarım ki yer değiştireceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.
ÖZGÜR ÖZEL'İ DE PATLATTI
CHP'yi sarsan bu kavgayı Özgür Özel yalanlasa da Enver Aysever doğruladı.
Ayseyer'in avukatı Mikayil Dilbaz, ""Müvekkilim; içeride Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında 'Ben hırsızın elini sıkmam' ifadesini kullandığını tarafıma net biçimde beyan etmiştir. Hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur."" dedi.
Dilbaz, "Müvekkilim söylediği sözlerin arkasındadır"ifadelerini kullanmıştı.
ÖVÜR: ÖZGÜR ÖZEL BİNLERCE CHP'LİYE YALAN SÖYLEDİ
Silivri'deki "çek elini hırsız" kavgasını ilk olarak Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür gündeme getirmişti.
Övür, Enver Aysever'in itirafı sonrası Özel'e "Binlerce CHP'linin gözünün içine baka baka yalan söyledi"sözleriyle tepki göstermişti.