Survivor Lina kimdir, kaç yaşında evli mi? Lina Hourieh nereli, mesleği ne?
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler konseptiyle başladı. Yarışma kadrosunda yer alan Lina Hourieh hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Gönüllüler takımında yer alan Lina Hourieh 30 yaşında ve içerik üreticiliğiyle ilgileniyor. İşte biyografisine ilişkin diğer detaylar...
Survivor 2026 sezonu Ünlüler- Gönüllüler konseptiyle izleyici karşısına çıktı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı kadroda yer alan isimler ilk bölümle birlikte mercek altına alındı. Gönüllüler takımında mücadele eden Lina Hourieh, dikkat çeken yaşam öyküsü ve çok yönlü kariyeriyle merak konusu oldu.
Survivor Lina Hourieh Kimdir?
1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Lina Hourieh çok kültürlü bir aile yapısına sahip. Babası Arap kökenli annesi ise Makedonya'dan Türkiye'ye göç eden bir aileden geliyor.
Survivor Lina Hourieh hangi bölümde okudu?
Gazetecilik ve Radyo-Televizyon Programcılığı alanlarında eğitim aldı.
Survivor Lina Hourieh mesleği ne?
Dövme sanatçılığı yapan Hourieh, aynı zamanda dijital içerik üreticisi.
Bunun yanı sıra özellikle Airbnb projelerinde iç mekân düzenleme ve stil danışmanlığı yapıyor.
Fiziksel dayanıklılığın ön planda olduğu Survivor için güçlü bir altyapıya sahip olan Lina Hourieh sporu yaşamının merkezine alıyor.
Koşu branşında yarı profesyonel seviyede antrenman yapan Lina, yoga ve fitness ile de ilgileniyor.