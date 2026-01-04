Survivor 2026 sezonu Ünlüler- Gönüllüler konseptiyle izleyici karşısına çıktı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı kadroda yer alan isimler ilk bölümle birlikte mercek altına alındı. Gönüllüler takımında mücadele eden Lina Hourieh, dikkat çeken yaşam öyküsü ve çok yönlü kariyeriyle merak konusu oldu.

(sosyal medya)

Survivor Lina Hourieh Kimdir?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Lina Hourieh çok kültürlü bir aile yapısına sahip. Babası Arap kökenli annesi ise Makedonya'dan Türkiye'ye göç eden bir aileden geliyor.