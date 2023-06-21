Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslim öldü.
Barzani medyası Müslim'in 11 Mart 2026 akşamı Erbil'de tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
SİYASİ MASKEYLE TERÖRİSTLİK YAPTI
Örgütün Suriye kolu YPG/PYD'nin sözde eş başkanı olarak uzun yıllar PKK/KCK üst yönetiminden aldığı talimatlar doğrultusunda uluslararası alanda "diplomatik maske" altında faaliyet yürüten eli kanlı bir isim olarak biliniyordu.
DEM VE CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU MÜSLİM İÇİN "TAZİYE" PAYLAŞTI
Terör örgütü elebaşı Müslim'in ölümünün ardından DEM Parti ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu teröristi güzelleyen mesajlar paylaştı.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Hatimoğulları Müslim'in ölümünü"üzüntüyle öğrendiğini"belirterek, "Onurlu mücadelesi ve bıraktığı devrimci miras halkların ortak hafızasında yaşamaya devam edecek." dedi.
DEM CENAZEYE GİDECEK
Yarın Kamışlı'da gömülecek olan Salih Müslim'in cenazesine DEM Parti eş genel başkanlarının da katılacağı öğrenildi.
CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU: HALKIMIZA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM
CHP'li Sezgin Tanrıkulu da terör elebaşı Salih Müslim için Türkçe ve Kürtçe mesaj paylaşarak, "Başta ailesi olmak üzere, yakınlarına ve bütün halkımıza baş sağlığı diliyorum." dedi.