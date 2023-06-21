CANLI YAYIN
CHP ve DEM'de ortak yas: PKK-PYD'li Salih Müslim'i güzellediler

Terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin elebaşlarından Salih Müslim'in hayatını kaybetmesinin ardından DEM Parti yöneticileri ve CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun paylaşımları tepki çekti. DEM Parti eş genel başkanları Müslim’i öven ifadeler kullanırken, Tanrıkulu da Türkçe ve Kürtçe yayımladığı mesajda terör elebaşı için taziye dileklerini iletti; Müslim’in yarın Kamışlı’da toprağa verileceği cenazeye DEM Parti yönetiminin de katılacağı öğrenildi.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslim öldü.

Barzani medyası Müslim'in 11 Mart 2026 akşamı Erbil'de tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

PKK/PYD'li Salih Müslim (TAKVİM Fotoğraf Arşivi)

SİYASİ MASKEYLE TERÖRİSTLİK YAPTI
Örgütün Suriye kolu YPG/PYD'nin sözde eş başkanı olarak uzun yıllar PKK/KCK üst yönetiminden aldığı talimatlar doğrultusunda uluslararası alanda "diplomatik maske" altında faaliyet yürüten eli kanlı bir isim olarak biliniyordu.

PKK elebaşlarından Salih Müslim geberdi: Teröristin ölüm nedenini IKBY medyası yazdı

DEM VE CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU MÜSLİM İÇİN "TAZİYE" PAYLAŞTI
Terör örgütü elebaşı Müslim'in ölümünün ardından DEM Parti ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu teröristi güzelleyen mesajlar paylaştı.

CHP ve DEM'de ortak yas: PKK-PYD'li Salih Müslim'i güzellediler-3

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Hatimoğulları Müslim'in ölümünü"üzüntüyle öğrendiğini"belirterek, "Onurlu mücadelesi ve bıraktığı devrimci miras halkların ortak hafızasında yaşamaya devam edecek." dedi.

Tülay Hatioğulları'nın terör elebaşı Müslim'i güzellediği X paylaşımı

DEM CENAZEYE GİDECEK
Yarın Kamışlı'da gömülecek olan Salih Müslim'in cenazesine DEM Parti eş genel başkanlarının da katılacağı öğrenildi.

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU: HALKIMIZA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM
CHP'li Sezgin Tanrıkulu da terör elebaşı Salih Müslim için Türkçe ve Kürtçe mesaj paylaşarak, "Başta ailesi olmak üzere, yakınlarına ve bütün halkımıza baş sağlığı diliyorum." dedi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun PYD elebaşı Salih Müslim için paylaştığı mesaj

