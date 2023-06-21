DEM CENAZEYE GİDECEK Yarın Kamışlı'da gömülecek olan Salih Müslim'in cenazesine DEM Parti eş genel başkanlarının da katılacağı öğrenildi.

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU: HALKIMIZA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

CHP'li Sezgin Tanrıkulu da terör elebaşı Salih Müslim için Türkçe ve Kürtçe mesaj paylaşarak, "Başta ailesi olmak üzere, yakınlarına ve bütün halkımıza baş sağlığı diliyorum." dedi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun PYD elebaşı Salih Müslim için paylaştığı mesaj