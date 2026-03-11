BALKANLAR'DA BÜYÜKŞEHİR İMZASI Program kapsamında Balkan şehirlerini ziyaret eden Başkan Büyükakın, gittiği her noktada yerel yöneticilerle ve soydaşlarla bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmelerde Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi ve kültürel bağlar vurgulanırken, kardeşlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Büyükşehir, Kırçova ile kardeş şehir olacak. Şehir ziyaretlerinde yerel belediye başkanlarıyla temaslarda bulunan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede imzası bulunan projeleri de yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükakın, Mısır’da. ORTAK TARİH VE KÜLTÜR YENİDEN CANLANDI Kurulan iftar sofraları yalnızca bir yemek buluşması değil, ortak tarih ve kültürün yeniden hatırlandığı anlamlı bir buluşmaya dönüştü. Ramazan'ın bereketiyle süslenen sofralarda farklı şehirlerden gelen soydaşlar bir arada buluşurken, birlik ve beraberlik duygusu da güç kazandı.

Balkanlar'ın Türkiye için yalnızca bir coğrafya olmadığını, aynı zamanda güçlü bir gönül bağı taşıyan kardeş toplulukların yaşadığı bir bölge olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın,"Devletimizin gücüyle gönül coğrafyamızdaki bağlarımızı her alanda güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.