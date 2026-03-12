Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, özel hayatı ve samimi açıklamalarıyla gündeme geldi.
"DERİN VE DİNGİN BİR DENİZE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜN BİR BAĞ"
Milli basketbolcu Cedi Osman ile evlenen oyuncu, verdiği bir röportajda aşkı nasıl yaşadığını anlattı. Şahin, "Aşkı, tüm o koşulları birlikte aşmaya gönüllü olduğun, zamanla heyecanını kaybetmeden derin ve dingin bir denize dönüştürdüğün bir bağ olarak görüyorum."şeklinde ifade etti.
TOKSİK İLİŞKİLERE KARŞI
İlişkilerdeki sınırlarını da açıkça dile getiren oyuncu, toksik ilişkilere karşı olduğunu belirterek, "Toksiklik üzerine kurulu hiçbir ilişkinin parçası olmak istemem."ifadelerini kullandı.
"HAYATIMDAKİ EN GÜZEL ŞEY"
Öte yandan Cedi Osman da daha önce verdiği bir röportajda eşi hakkında konuşarak,"Hayatımdaki en güzel şey. Onu gördüğüm gün bunun böyle olacağını biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay."sözleriyle duygularını dile getirmişti.
SIK SORULAN SORULAR
Ebru Şahin kimdir?
▶Ebru Şahin, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 18 Mayıs 1994 doğumlu olan oyuncu 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. İstanbul doğumludur.
Ebru Şahin hangi bölümden mezun oldu?
▶İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.
Ebru Şahin hangi projelerle tanındı?
▶Oyuncu; İstanbullu Gelin, Yasak Elma, Hercai, Destan ve Yüz Yıllık Mucize gibi dizilerde rol aldı. 2019 yılında yayınlanmaya başlayan Hercai dizisinde canlandırdığı "Reyyan" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.
Ebru Şahin kiminle evli?
▶Oyuncu, 1 Temmuz 2022'de milli basketbolcu Cedi Osman ile evlenmiştir.