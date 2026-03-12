CANLI YAYIN
Geri

Ebru Şahin aşkı anlattı: “Toksiklik üzerine kurulu hiçbir ilişkinin bir parçası olmam"

Oyuncu Ebru Şahin, verdiği röportajda aşk ve ilişkiler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, ilişkilerdeki kırmızı çizgisini “toksiklik” olarak açıkladı. Şahin’in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ebru Şahin aşkı anlattı: “Toksiklik üzerine kurulu hiçbir ilişkinin bir parçası olmam"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin, milli basketbolcu Cedi Osman ile 1 Temmuz 2022'de evlendi.
  • Ebru Şahin, verdiği röportajda aşkı 'derin ve dingin bir denize dönüşen bağ' olarak tanımladı.
  • İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Şahin, Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle tanındı.
  • Oyuncu, toksik ilişkilere karşı olduğunu ve böyle ilişkilerin parçası olmak istemediğini belirtti.

Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, özel hayatı ve samimi açıklamalarıyla gündeme geldi.

Ebru Şahin / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"DERİN VE DİNGİN BİR DENİZE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜN BİR BAĞ"

Milli basketbolcu Cedi Osman ile evlenen oyuncu, verdiği bir röportajda aşkı nasıl yaşadığını anlattı. Şahin, "Aşkı, tüm o koşulları birlikte aşmaya gönüllü olduğun, zamanla heyecanını kaybetmeden derin ve dingin bir denize dönüştürdüğün bir bağ olarak görüyorum."şeklinde ifade etti.

Ebru Şahin ve Cedi Osman

TOKSİK İLİŞKİLERE KARŞI

İlişkilerdeki sınırlarını da açıkça dile getiren oyuncu, toksik ilişkilere karşı olduğunu belirterek, "Toksiklik üzerine kurulu hiçbir ilişkinin parçası olmak istemem."ifadelerini kullandı.

Ebru Şahin aşkı anlattı: “Toksiklik üzerine kurulu hiçbir ilişkinin bir parçası olmam"-4

"HAYATIMDAKİ EN GÜZEL ŞEY"

Öte yandan Cedi Osman da daha önce verdiği bir röportajda eşi hakkında konuşarak,"Hayatımdaki en güzel şey. Onu gördüğüm gün bunun böyle olacağını biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay."sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Ebru Şahin aşkı anlattı: “Toksiklik üzerine kurulu hiçbir ilişkinin bir parçası olmam"-5

SIK SORULAN SORULAR

Ebru Şahin kimdir?
▶Ebru Şahin, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 18 Mayıs 1994 doğumlu olan oyuncu 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. İstanbul doğumludur.

Ebru Şahin hangi bölümden mezun oldu?
▶İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.

Ebru Şahin aşkı anlattı: “Toksiklik üzerine kurulu hiçbir ilişkinin bir parçası olmam"-6

Ebru Şahin hangi projelerle tanındı?
▶Oyuncu; İstanbullu Gelin, Yasak Elma, Hercai, Destan ve Yüz Yıllık Mucize gibi dizilerde rol aldı. 2019 yılında yayınlanmaya başlayan Hercai dizisinde canlandırdığı "Reyyan" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Ebru Şahin kiminle evli?
▶Oyuncu, 1 Temmuz 2022'de milli basketbolcu Cedi Osman ile evlenmiştir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler