Ankara'nın Haymana ilçesi, bugün saat 17.49'da 4.1 büyüklüğünde bir depremle sallandı. AFAD'ın paylaştığı verilere göre, yerin 7.74 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il genelinde hissedilirken, herhangi bir hasar bildirilmedi.
Ankara'nın Haymana ilçesinde bugün saat 17.49'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, ilçe genelinde ve çevre yerleşimlerde hissedildi. AFAD verilerine göre sığ bir derinlikte gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli bir hareketlilik yaratsa da bölgede herhangi bir olumsuz duruma yol açmadı.
|Parametre
|Detay
|Büyüklük
|4.1 (Mw)
|Tarih
|12 Mart 2026
|Saat
|17:49:10 TSİ
|Derinlik
|7.74 km
|Merkez Üssü
|Haymana, Ankara
ANKARA'DA NAISL DEPREM OLUYOR?
Ankara için kullanılan "güvenli liman" tabiri, aslında büyük ölçekli tektonik hatlara olan uzaklığından kaynaklanıyor. Ancak bilimsel veriler, bu algının eksik olduğunu gösteriyor:
|Algı
|Gerçek
|Ankara'da fay yok
|Şehir merkezi ve çevresinde yerel ölçekli diri faylar bulunuyor.
|Büyük deprem olmaz
|Bölgedeki yerel faylar orta ölçekli sarsıntılar üretme kapasitesine sahip.
|Zemin her yerde sağlam
|Özellikle vadi tabanları ve alüvyon zeminler, deprem enerjisini güçlendirme riski taşıyor.
|Saat
|Yer
|Büyüklük (ML/Mw)
|18:01
|Yaylacık - Sındırgı (Balıkesir)
|2.1
|17:49
|Saatlı - Haymana (Ankara)
|4.0
|17:34
|Yalıözü - Çerkeş (Çankırı)
|2.0
|17:07
|Derebey (Van)
|1.9
|16:49
|Kınık - Sındırgı (Balıkesir)
|2.0
|16:40
|Mahmutlu - Buldan (Denizli)
|1.5
|16:36
|Çamur - Kelkit (Gümüşhane)
|1.9
|16:34
|Bektaşlı - Andırın (K.Maraş)
|2.0
Genellikle 4.0 ile 5.0 arasındaki depremler, sağlam binalarda yapısal bir hasara neden olmaz. Ancak, çok eski veya yorgun binalarda sıva çatlakları gibi hafif izler görülebilir.
Ankara, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer almasa da, çevresindeki yerel fay zonları zaman zaman bu ölçekte sarsıntılar üretebiliyor.
Herhangi bir yıkıcı etkisi olmasa dahi, deprem anında sabitlenmemiş ağır eşyalardan uzak durmak ve sakin kalmak her zaman en doğru yaklaşımdır.
EDİTÖR NOTU
Ankara denince akla gelen ilk tanımlamalardan biri "depremden uzak güvenli kale" ifadesidir. Ancak bu 4.1'lik sarsıntı, Başkent halkına jeolojik bir gerçeği hatırlattı: Sismik sessizlik, deprem riskinin yok olduğu anlamına gelmez. Şehir merkezinde veya yakın çevresinde, doğrudan büyük ölçekli tektonik hatlar olmasa da, Haymana örneğinde olduğu gibi yerel fay segmentleri, enerji boşalımı sırasında sığ odaklı ve hissedilebilir sarsıntılar üretebiliyor.