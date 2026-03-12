Ankara'nın Haymana ilçesi, bugün saat 17.49'da 4.1 büyüklüğünde bir depremle sallandı. AFAD'ın paylaştığı verilere göre, yerin 7.74 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il genelinde hissedilirken, herhangi bir hasar bildirilmedi.

AFAD 12 Mart 2026 üson depremler listesi

ANKARA'DA NAISL DEPREM OLUYOR?

Ankara için kullanılan "güvenli liman" tabiri, aslında büyük ölçekli tektonik hatlara olan uzaklığından kaynaklanıyor. Ancak bilimsel veriler, bu algının eksik olduğunu gösteriyor:

Algı Gerçek Ankara'da fay yok Şehir merkezi ve çevresinde yerel ölçekli diri faylar bulunuyor. Büyük deprem olmaz Bölgedeki yerel faylar orta ölçekli sarsıntılar üretme kapasitesine sahip. Zemin her yerde sağlam Özellikle vadi tabanları ve alüvyon zeminler, deprem enerjisini güçlendirme riski taşıyor.

12 Mart 2026 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat Yer Büyüklük (ML/Mw) 18:01 Yaylacık - Sındırgı (Balıkesir) 2.1 17:49 Saatlı - Haymana (Ankara) 4.0 17:34 Yalıözü - Çerkeş (Çankırı) 2.0 17:07 Derebey (Van) 1.9 16:49 Kınık - Sındırgı (Balıkesir) 2.0 16:40 Mahmutlu - Buldan (Denizli) 1.5 16:36 Çamur - Kelkit (Gümüşhane) 1.9 16:34 Bektaşlı - Andırın (K.Maraş) 2.0



MERAK EİDLENLER

4.1 büyüklüğündeki deprem binalara zarar verir mi?

Genellikle 4.0 ile 5.0 arasındaki depremler, sağlam binalarda yapısal bir hasara neden olmaz. Ancak, çok eski veya yorgun binalarda sıva çatlakları gibi hafif izler görülebilir.

Ankara'da sık sık deprem oluyor mu?

Ankara, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer almasa da, çevresindeki yerel fay zonları zaman zaman bu ölçekte sarsıntılar üretebiliyor.

Sarsıntıyı hissettiğimizde ne yapmalıyız?

Herhangi bir yıkıcı etkisi olmasa dahi, deprem anında sabitlenmemiş ağır eşyalardan uzak durmak ve sakin kalmak her zaman en doğru yaklaşımdır.

EDİTÖR NOTU

Ankara denince akla gelen ilk tanımlamalardan biri "depremden uzak güvenli kale" ifadesidir. Ancak bu 4.1'lik sarsıntı, Başkent halkına jeolojik bir gerçeği hatırlattı: Sismik sessizlik, deprem riskinin yok olduğu anlamına gelmez. Şehir merkezinde veya yakın çevresinde, doğrudan büyük ölçekli tektonik hatlar olmasa da, Haymana örneğinde olduğu gibi yerel fay segmentleri, enerji boşalımı sırasında sığ odaklı ve hissedilebilir sarsıntılar üretebiliyor.