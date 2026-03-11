BAHREYN'DE YAKIT TANKERİNE SALDIRI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş sürerken, Tahran yönetimi "Gerçek Vaat" operasyonları kapsamında İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını aralıksız sürdürüyor.
Takvim.com.tr ateş hattından gelişmeleri dakika dakika aktarıyor....
Bahreyn, Muharrak şehrindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerine İran'dan saldırılar düzenlendiğini, yetkililerin gerekli prosedürleri uygulamak için harekete geçtiğini açıkladı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, ülkenin Muharrak vilayetindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerinin, İran tarafından hedef alındığı belirtilerek, saldırının ardından yetkililerin gerekli prosedürleri uygulamak için harekete geçtiği aktarıldı.
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonrası patlama sesi duyuldu.
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında İHA ile saldırı düzenlendi.
Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği havalimanında, bölgede patlama sesleri duyulmasının ardından yangın çıktığı ve gökyüzüne duman yükseldiği görüldü.
Saatler önce de hava savunma sistemleri tarafından vurulan kamikaze insansız hava aracı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bakanlar kurulu toplantılarının da yapıldığı binanın üstüne düşmüş, küçük çaplı yangın çıkmıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir banka şubesinin çalışanlarla doluyken bombalandığını duyurarak, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bu suça gerektiği şekilde karşılık verecektir" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ulusal altyapısının saldırı altında olduğunu söyledi. Son olarak ülkenin en eski bankasının bir şubesinin çalışanlarla doluyken bombalandığını aktaran Arakçi, "Buradakiler, İran yeni yılı öncesinde İranlıların sofralarında yemek olmasını sağlamak için çalışıyorlardı" dedi. Arakçi, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bu suça gerektiği şekilde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.
İran'dan İsrail'e yapılan misilleme saldırılarının ardından Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.
ABD Başkanı Donald Trump,canlı yayında yaptığı konuşmada İran'a yönelik yapılan hava saldırılarını konu aldı. 58 donanma gemisini batırdıklarını belirten Trump,"Bu iş bitene kadar bölgeden ayrılmayacağız. İran'a iki yılda bir dönmek istemiyoruz"dedi.
İranlı bir askeri yetkili, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sürmesi halinde bölgesel savaşın yeni bir aşamaya girebileceğini belirterek, "Başka bir önemli boğaz da yakında Hürmüz Boğazı'nın aynısını yaşayacaktır"uyarısında bulundu.
Katar basınına konuşan İranlı askeri bir yetkili, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde bölgedeki gerilimin daha da artabileceği uyarısında bulunarak, "Bölgesel savaş yakında yeni bir aşamaya girecek" dedi.
İranlı yetkili,"En başından beri söylediğimiz gibi, eğer ABD böyle bir stratejik hata yaparsa durum çok daha karmaşık hale gelecektir. Yakında başka önemli bir boğaz da Hürmüz Boğazı'nın aynısını yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.
İran'ın henüz tüm seçeneklerini kullanmadığını vurgulayan yetkili, "İran'ın güvenlik ve savunma planları aşamalı ve kademelidir ve hala oynayacak birçok kartımız var" dedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, Rusya'nın Orta Doğu'da tüm askeri faaliyetlerin durdurulması ve can kayıplarının sona erdirilmesi yönündeki karar tasarısı reddedildi.
BMGK'de, Rusya'nın Orta Doğu'da devam eden çatışmalardaki "trajik can kayıplarına" ilişkin karar tasarısı oylandı.
Konsey üyelerinden 4'ü Rusya'nın teklifini desteklerken, 2 üye aleyhte oy kullandı, 9 üye ise çekimser kalmayı tercih etti.
Rusya'nın bölgedeki tüm tarafları "askeri faaliyetlerini derhal durdurmaya, Orta Doğu'da ve ötesinde daha fazla gerginliğe yol açabilecek her türlü adımdan kaçınmaya" çağırdığı tasarı yeterli oy sayısına ulaşamadı.
RUSYA TASARININ KABUL EDİLMEMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oylama sonrası yaptığı konuşmada, sonucu BMGK üyelerinin "hukuka, BM Şartı'na ve barışa ne kadar bağlı oldukları" bağlamında eleştirdi.
Nebenzia, "Bu (sonuç), söz konusu ülkelerin uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve barışa ne kadar bağlı olduklarına dair yüksek sesli açıklamalarının boş bir retorikten başka bir şey olmadığını bir kez daha çok açık bir şekilde göstermektedir."dedi. Rus büyükelçi, söz konusu devletlerin, pozisyonlarını "tamamen kısa vadeli siyasi çıkarları, dayanışmayı engelleme ve yaşlı dostlarıyla aralarının bozulmasından duydukları korku üzerine" belirlediğini ileri sürdü.
"Rusya, Orta Doğu'daki çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi ve her türlü anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi için mümkün olan tüm çabayı göstermeye devam edecektir." diyen Nebenzia, makul ve yapıcı düşünen üye devletlerden de benzer bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.
ABD RUSYA'NIN İRAN'I KORUMAYA ÇALIŞTIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Nebenzia'dan sonra söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Rusya'nın, karar tasarısı için yeterli oya sahip olamayacağını bildiği halde "bu konuda ısrar ettiğini" söyledi. "Rusya, burada, Güvenlik Konseyi'nde bir kez daha ortağı İran'ı korumak için hareket ediyor." diyen Waltz, ABD'nin İran rejimini "hesap verebilir kılmak ve eylemlerini gün yüzüne çıkarmak için" çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Waltz, Rusya'nın BMGK'nin temel ilkelerine uygun hareket etmesini engelleme girişimlerinin ABD'yi caydırmayacağını ifade etti. BMGK, 28 Şubat'taki acil bilgilendirme toplantısında krizi görüşmek üzere bir araya gelmiş, toplantıda ABD, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak nitelendirmişti. ABD, İsrail ile ortak askeri harekatının amacının bu yetenekleri yok etmek ve İran'ın militan vekil gruplara verdiği desteği sekteye uğratmak olduğunu belirtmişti. İran ise saldırıyı uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ihlali olarak kınamış, Şart'ın 51. maddesi uyarınca kendini savunma hakkının altını çizmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "kısa süreli askeri bir müdahale" sürecinin kendileri açısından "kolay" geçtiğini savunarak, İran'ın 28 mayın gemisini vurduklarını söyledi.
ABD Başkanı Trump, Cincinnati şehrinde bulunan bir fabrikayı ziyaretinde basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı. Trump, bu sürecin bir "savaş" mı, yoksa "kısa süreli askeri müdahale" mi olduğu yönündeki soruya,"Aslında ikisi de. Bu, bizi savaştan uzak tutacak kısa süreli bir askeri müdahale. Onlar içinse bu bir savaş. Bizim için ise düşündüğümüzden daha kolay oldu." şeklinde yanıt verdi.
Şu ana dek İran'a ait 28 mayın gemisini vurduklarını söyleyen Trump, bu gemileri hedef almaya devam edeceklerini vurguladı.
Amerikan ordusunun İran'daki hedeflere yönelik saldırılarında planladıklarından daha iyi bir iş çıkardığını savunan Trump, "(İran'dan) Tahmin ettiğimden daha az darbe aldık ve çok kısa bir süre içinde tekrar yolumuza devam edeceğiz."değerlendirmesini yaptı.
İran'ın ordusunu, donanmasını, füze sistemlerini ve radar sistemlerini büyük ölçüde yok ettiklerini savunan ABD Başkanı, "Oradaki hemen her şeyi yok ettik, liderlerini iki kez ortadan kaldırdık, şimdi de yeni bir grup ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.
İsrail tarafından yapılan açıklamada Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni bir saldırı başlatıldığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu 8 ülkenin bakanları tarafından, İsrail'in ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa Harem-i Şerif’i kapalı tutmasına tepki gösterilerek kınama mesajı yayımlandı.
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları tarafından ortak açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, “Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanları, İsrail işgal makamlarının özellikle mübarek Ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’i kapalı tutmaya devam etmesini kınamaktadır. Kudüs Eski Şehre ve şehirdeki ibadet yerlerine erişime yönelik güvenlik kısıtlamaları ile Eski Şehir’deki diğer ibadet yerlerine yönelik ayrımcı ve keyfî erişim sınırlamaları uluslararası insancıl hukuk, tarihî ve hukuki statüko ile ibadet yerlerine engelsiz erişim ilkesi dahil uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil etmektedir”denildi.
Bakanlar tarafından Mescid-i Aksa’nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait olduğunu vurguladıkları açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bakanlar, hukuka aykırı ve gayrımeşru söz konusu tedbir ile İsrail’in Mescid-i Aksa / Harem-i Şerif ve ibadet edenlere karşı sürdürdüğü provokatif eylemleri kesin bir şekilde reddettiklerini ve kınadıklarını beyan etmişlerdir. Bakanlar, İsrail’in işgal altındaki Kudüs üzerinde veya şehrin İslami ve Hristiyan kutsal mekânları üzerinde herhangi bir egemenliğe sahip olmadığını vurgulamışlardır. Bakanlar, 144 dönümlük Mescid-i Aksa’nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu yinelemiş ve Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı’na bağlı Kudüs Evkaf ve Mescid-i Aksa İşleri İdaresi’nin mübarek Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’in idaresi ve buraya girişlerin düzenlenmesi konusunda münhasır yetkiye sahip yasal merci olduğunu yinelemiştir. Bakanlar, işgalci güç İsrail’e Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatmaya bir an evvel son vermesi, Kudüs Eski Şehre erişime yönelik kısıtlamaları kaldırması, ibadet etmek isteyen Müslümanların camiye erişimini engellemekten imtina etmesi çağrısında bulunmuşlardır. Bakanlar ayrıca uluslararası toplumu, Kudüs’teki İslami ve Hristiyan kutsal mekânlarına yönelik devam eden ihlalleri ve hukuka aykırı uygulamaları ile bu kutsal mekanların kutsiyetine halel getirmesinin durdurulması için İsrail’i icbar edecek kararlı bir tutum benimsemeye davet etmişlerdir.”
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin,"Siyonist rejim ve ABD tarafından başlatılan bu savaşı sonlandırmanın tek yolu, İran’ın meşru haklarının tanınması, İran’a tazminat ödenmesi ve gelecek saldırganlıklara karşı güçlü uluslararası garantiler sağlanmasıdır"dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin diplomatik temaslarını sürdürüyor. Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Pezeşkiyan, "Rusya ve Pakistan liderleriyle görüşmemde İran’ın bölgedeki barış ve huzura yönelik bağlılığını yeniden teyit ettim. Siyonist rejim ve ABD tarafından başlatılan bu savaşı sonlandırmanın tek yolu İran’ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırganlıklara karşı güçlü uluslararası güvenceler verilmesidir" dedi.