Pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Boz, yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı.
YAKIN ÇEVRESİYLE KUTLADI
Birkaç gün süren doğum günü kutlamaları boyunca sanatçının neşeli halleri dikkat çekti. Boz, doğum gününü önce abisiyle kutladı. Ardından ekip arkadaşları ve yakın dostu Mustafa Aksakallı ile bir araya geldi. Kutlamaların son durağında ise Sinan Engin ve arkadaşlarıyla yapılan eğlenceli bir gece vardı.
ÖZEL TASARIM DOĞUM GÜNÜ PASTASI
Gecenin en çok konuşulan detayı ise Boz'un dostlarının yaptırdığı özel tasarım doğum günü pastası oldu. Özellikle Sinan Engin ve İbrahim Büyükak tarafından hazırlatılan pasta hem davetliler arasında hem de sosyal medyada kahkahalara neden oldu. Boz, paylaşımına "Bu pastayla bir hatıramız olmak zorundaydı." şeklinde not düştü.
"BU NE BİÇİM PASTA"
Pasta için sosyal medyada"Bu ne biçim pasta?","Bu güne kadar gördüğüm en anlamlı pasta"ve "50 yaşındaki adama yapılacak pasta mı bu?" gibi yorumlar yapıldı.
"HAYAT BANA BİRÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"
Yeni yaşıyla ilgili konuşan Murat Boz ise şu ifadeleri kullandı:
Hayat bana birçok şey öğretti. Müzikte, sahnede ve dostluklarda yaşanan anlar benim için çok değerli. Her yeni yaş insanı biraz daha sadeleştiriyor. Yeni yaşımda daha çok hissetmek, daha çok üretmek ve daha çok şükretmek istiyorum.
SIK SORULAN SORULAR
Murat Boz kimdir?
▶Murat Boz, Türk pop müziğinin önde gelen şarkıcılarından biridir. Aynı zamanda oyunculuk ve televizyon projelerinde de yer almaktadır. 7 Mart 1980 doğumlu olan sanatçı 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde doğmuştur.
Murat Boz hangi okullarda okudu?
▶İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldı. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal bölümünü bitirdi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü.
Murat Boz müzik kariyerine nasıl başladı?
▶Kariyerine 2000'li yılların başında vokalist olarak başladı. Özellikle Tarkan'ın uzun süre vokalistliğini yaparak müzik dünyasında tanındı. Vokalistlik döneminde Tarkan, Emel Müftüoğlu, Burcu Güneş, Hande Yener ve Nil Karaibrahimgil gibi isimlerle çalıştı.
Murat Boz'un ilk solo şarkısı hangisidir?
▶Sanatçı solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı **"Aşkı Bulamam Ben"** adlı single ile başladı.
Murat Boz oyunculuk yaptı mı?
▶Evet. Hadi İnşallah, Kardeşim Benim, Dönerse Senindir, Öldür Beni Sevgilim ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarda rol aldı.