Küresel veriye siyonist kanca: İstihbaratçılar Google’ın göbeğine yerleşti! Wiz için 32 milyar

Teknoloji devi Google, casusluk yazılımlarıyla tanınan İsrailli Wiz şirketini tarihin en büyük ödemesiyle bünyesine kattı. Siber güvenlik firması Wiz’i 32 milyar dolara satın alan Google, küresel dijital altyapısının anahtarlarını İsrail askerî istihbaratının kanlı ellerine teslim etti. Wiz şirketinin kurucu kadrosu ve teknolojik temellerinin İsrail ordusunun en karanlık ve acımasız birimlerine dayandığı biliniyor. Wiz’in kurucuları Rappaport, Luttwak, Costica ve Reznik, İsrail askeri istihbaratının seçkin birimi Unit 8200’ün eski subayları. Wiz’in CEO’su Rappaport aynı zamanda, İsrail’de casusluk araçları geliştiren Unit 81 biriminde kaptanlık yapmış bir profil. Ayrıca Google, teknoloji tarihine geçen satın almasıyla birlikte İsrail’in savaş bütçesine 3.2 milyar dolarlık vergi katkısı sağlayacak.

  • Google, İsrail merkezli siber güvenlik firması Wiz'i 32 milyar dolara satın alarak tarihinin en büyük satın almasını gerçekleştirdi.
  • Wiz'in kurucuları Assaf Rappaport, Ami Luttwak, Yinon Costica ve Roy Reznik, İsrail askeri istihbaratının Unit 8200 biriminin eski subayları arasında yer alıyor.
  • Google ve Amazon'un İsrail ordusuna yapay zeka ve bulut hizmetleri sağladığı Project Nimbus kontratı, teknoloji devlerinin Filistin halkına yönelik işlenen suçlardaki rolünü derinleştiriyor.
  • Google'ın Wiz'i satın alması sonucunda İsrail devlet kasasına yaklaşık 3,2 milyar dolar vergi geliri girmesi bekleniyor.
  • Wiz, 4 yıl içinde Fortune 100 şirketlerinin yüzde 40'ından fazlasına hizmet vermeyi başardı.

Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesinde oluşturulan küresel dijital hegemonya, İsrail askerî istihbaratıyla entegre ediliyor.

ABD'li teknoloji şirketi Google, dijital altyapısını İsrail askeri istihbaratına teslim etme girişimi olarak eleştirilen hamlesini resmiyete döktü.

Bünyesinde arama motoru, Cloud, Android, YouTube, Haritalarve Gmailgibi dijital operasyonlar bulunan Google, İsrail merkezli siber güvenlik firması Wiz'i 32 milyar dolara bünyesine kattı.

Wiz için 32 milyar dolarnakit ödeyen Google, tarihinin en büyük satın almasını gerçekleştirdi. Google, 2012 yılında Motorola için ödediği 12,5 milyar doların iki katından fazla bedeli İsrailli Wiz için ödedi.

İsrail'in işgal ve baskı teknolojilerini ödüllendiren Google, askerî istihbarat kökenli aktörleri küresel dijital altyapının "kapı bekçisi" konumuna getirdi.

Google, İsrailli WIZ'i bünyesine kattığını böyle duyurdu. (Fotoğrafın kaynağı Google Cloud)

KURUCU KADRO ASKER KÖKENLİ

Wiz'in kurucu kadrosu ve teknolojik temelleri doğrudan İsrail ordusunun (IDF) en karanlık birimlerine dayanıyor.

Wiz'in kurucuları Assaf Rappaport, Ami Luttwak, Yinon Costica ve Roy Reznik İsrail askeri istihbaratının seçkin birimi Unit 8200'ün eski subayları arasında yer alıyor.

İSRAİL'İN ADETA SİBER SAVAŞ FABRİKASI

Unit 8200, Filistin topraklarında yürüttüğü kitlesel gözetleme, siber savaş ve "hedefli suikastlar" ile tanınan İsrail ordusu birimi olarak öne çıkıyor.

Unit 8200'ün eski birim üyeleri, topladıkları verilerin Filistinlilere yönelik siyasi zulüm ve yargısız infazlar için kullanıldığını defalarca itiraf etti.

İsrail ordusundaki Birin 8200 (Kaynak: Jarusalem Post)

ELİ KANLILAR BİRİMİ

Wiz'in kurucularının subaylık yaptığı Unit 8200'ün İsrail ordusundaki rolü, işgal altındaki Filistin topraklarında kitle imha, kitlesel gözetleme, siber savaş ve hedefli suikastlar yürütmekle suçlanııyor.

Unit 8200'ün eski üyeleri, toplanan verilerin Filistinlilere yönelik siyasi zulüm ve yargısız infazlar için kullanıldığını itiraf etmişti.

CASUSLUK YAZILIMLARININ BAŞINDA

Wiz CEO'su Assaf RappaportUnit 8200 ile yetinmeyen, casusluk araçları geliştiren çok gizli Unit 81 biriminde kaptanlık yapmış bir profil olarak biliniyor.

WIZ CEO'su Assaf Rappaport

ASKERİ TEKNOLOJİYİ TİCARİLEŞTİRİYORLAR

İsrail'in siber güvenlik sektörünün, orduda geliştirilen baskı ve gözetleme araçlarının özel sektöre "güvenlik çözümü" maskesiyle pazarlanması üzerine kurulu olduğu biliniyor.

Wiz'in askeri disiplin ve yıldırım hızıyla büyüme (blitzscale) stratejisiyle 4 yıl içinde Fortune 100 şirketlerinin yüzde 40'ından fazlasına sızmayı başardığı kaydediliyor.

Böylece şirketlerin Google'dan "güvenlik" adı altında satın alacağı hizmetlerin, İsrail ordusunun istihbarat toplama ağının küresel çapta genişletilmesine araç olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Google Cloud verileri İsrail gölgesi altına girdi.

GOOGLE CLOUD VERİLERİNE İSTİHBARAT ENTEGRASYONU

Eski Unit 8200ajanlarının Google Cloud'un güvenlik mimarisinin merkezine yerleşmesi, küresel verilerin İsrail istihbarat ağlarıyla olan sınırlarının bulanıklaşması riskini taşıyor.

Googleve Amazon'un İsrail ordusuna yapay zeka ve bulut hizmetleri sağladığı Project Nimbuskontratıyla birleştiğinde, teknoloji devlerinin Filistin halkına yönelik işlenen soykırım suçlarındaki rolünü derinleştiriyor.

İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada göz kırpma mekanizması ortaya çıktı

PROJE NİMBUS'LA SUÇA ORTAK OLDULAR

Wiz şirketini 32 milyar dolara satın alan Google ile Amazon'un İsrail ordusuna yapay zeka ve bulut hizmetleri sağladığı Project Nimbus kontratıyla birleştiğinde, teknoloji devlerinin Filistin halkına yönelik işlenen suçlardaki rolünü derinleştiriyor.

SOYKIRIM MAKİNESİNE CANSUYU… VERGİ Mİ MERMİ Mİ

Google'ın Wiz'i satın alması sonucunda İsrail devlet kasasına yaklaşık 3,2 milyar dolar (10 milyar Şekel) vergi geliri girmesi bekleniyor. Bu miktarın İsrail'in GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 0,6'sına tekabül ettiği kaydediliyor.

Google, İsrail'in savaş makinesine ekonomik yakıt sağlamakla eleştiriliyor.

Bu devasa nakit girişinin, Gazze, Lübnan, Suriye ve İran'daki askeri operasyonlar nedeniyle ağır baskı altında olan ve kredi notu düşürülen İsrail ekonomisi için bir tür "fiili kurtarma paketi" işlevi gördüğü belirtiliyor. Google' gibi şirketlerin İsrail'e aktardığı kaynakların, işgalci devletin askeri harcamalarını finanse etmesini kolaylaştırdığı vurgulanıyor.

Google’dan İsrail’e siber destek: Nimbus Projesi’nden sonra sırada Wiz var! 25 milyar dolarlık rekor

