Wiz CEO'su Assaf Rappaport Unit 8200 ile yetinmeyen, casusluk araçları geliştiren çok gizli Unit 81 biriminde kaptanlık yapmış bir profil olarak biliniyor.

Unit 8200'ün eski üyeleri, toplanan verilerin Filistinlilere yönelik siyasi zulüm ve yargısız infazlar için kullanıldığını itiraf etmişti.

Wiz'in kurucularının subaylık yaptığı Unit 8200'ün İsrail ordusundaki rolü, işgal altındaki Filistin topraklarında kitle imha, kitlesel gözetleme, siber savaş ve hedefli suikastlar yürütmekle suçlanııyor.

İsrail'in siber güvenlik sektörünün, orduda geliştirilen baskı ve gözetleme araçlarının özel sektöre "güvenlik çözümü" maskesiyle pazarlanması üzerine kurulu olduğu biliniyor.

Google ve Amazon 'un İsrail ordusuna yapay zeka ve bulut hizmetleri sağladığı Project Nimbus kontratıyla birleştiğinde, teknoloji devlerinin Filistin halkına yönelik işlenen soykırım suçlarındaki rolünü derinleştiriyor.

PROJE NİMBUS'LA SUÇA ORTAK OLDULAR

Wiz şirketini 32 milyar dolara satın alan Google ile Amazon'un İsrail ordusuna yapay zeka ve bulut hizmetleri sağladığı Project Nimbus kontratıyla birleştiğinde, teknoloji devlerinin Filistin halkına yönelik işlenen suçlardaki rolünü derinleştiriyor.

SOYKIRIM MAKİNESİNE CANSUYU… VERGİ Mİ MERMİ Mİ

Google'ın Wiz'i satın alması sonucunda İsrail devlet kasasına yaklaşık 3,2 milyar dolar (10 milyar Şekel) vergi geliri girmesi bekleniyor. Bu miktarın İsrail'in GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 0,6'sına tekabül ettiği kaydediliyor.

Google, İsrail'in savaş makinesine ekonomik yakıt sağlamakla eleştiriliyor.

Bu devasa nakit girişinin, Gazze, Lübnan, Suriye ve İran'daki askeri operasyonlar nedeniyle ağır baskı altında olan ve kredi notu düşürülen İsrail ekonomisi için bir tür "fiili kurtarma paketi" işlevi gördüğü belirtiliyor. Google' gibi şirketlerin İsrail'e aktardığı kaynakların, işgalci devletin askeri harcamalarını finanse etmesini kolaylaştırdığı vurgulanıyor.

Google’dan İsrail’e siber destek: Nimbus Projesi’nden sonra sırada Wiz var! 25 milyar dolarlık rekor