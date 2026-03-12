CANLI YAYIN
Engelli milyoner yarışmacısının babalık hikayesi

2008 yılında geçirdiği ağır trafik kazası sonucu omurga felci olan ve "garanti kapsamı dışı" bir hayata başlayan Nail Aliyev, devletin evlat edinme kurumlarından "engelli olduğu" gerekçesiyle ret yanıtı aldı. Bugün kendi oğluyla kurduğu ailede engelli bir bireyin sadece bakım alan değil, aktif bir "bakım veren" olduğunu kanıtlayan Aliyev, toplumdaki "engelli ebeveynlik yapamaz" önyargısını kendi yaşamıyla çürütüyor.

Trafik kazasında tavanla koltuk arasına sıkışarak fiziksel yetisini kaybeden Nail Aliyev, evlat edinme sürecinde karşılaştığı bürokratik engellere rağmen, babalık sorumluluğunu profesyonel bir iş bölümüyle üstleniyor. Katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında dikkat çeken hikayesiyle engelli ebeveynlerin çocuk gelişimi sürecinde karşılaştığı bariyerleri dile getiren Aliyev, çocuğuna "babam olsa şöyle yapar" dedirtecek bir rol model inşa ediyor.

KAZA SONRASI YENİ BİR HAYAT: GARANTİ KAPSAMI DIŞINA ÇIKTIM

2008 yılı, Nail Aliyev'in hayatında fiziksel sınırların yeniden çizildiği bir dönüm noktası oldu. Üniversite öğrencisiyken içinde bulunduğu aracın takla atması sonucu tavanla koltuk arasına sıkışan Aliyev, omurga felci geçirerek tekerlekli sandalyeye bağlı bir yaşam sürecine girdi. Kendi ifadesiyle bu dönemi "garanti kapsamı dışı"olarak tanımlayan Aliyev, fizik tedavi süreçleri ve rehabilitasyonla hayata yeniden tutundu.

BAKÜ'DEN İSTANBUL'A UZANAN AİLE YOLCULUĞU

Fiziksel rehabilitasyon süreci, Nail Aliyev için sadece sağlığını geri kazanma çabası değil, aynı zamanda yeni bir sosyal çevrenin de başlangıcıydı.

Bakü'de gördüğü tedaviler sırasında, o dönem öğrenci olan eşi Şeyma Aliyev ile tanıştı. Bu tanışıklık, kısa sürede evliliğe dönüştü. İstanbul'a yerleşen çift, grafik tasarım mesleği ve aile hayatını birleştirerek Beylikdüzü'nde yeni bir düzen kurdu.

EVLAT EDİNME BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Aliyev çifti, Hatay depremi sonrasında yaşanan toplumsal seferberlik döneminde, ebeveynsiz kalan çocuklara yuva olmak amacıyla devlet kurumlarına evlat edinme başvurusunda bulundu. Ancak süreç, Nail Aliyev'in engellilik durumu nedeniyle bekledikleri gibi ilerlemedi. Kurumlar tarafından "engelli bir bireye evlatlık verilmeyeceği" gerekçesiyle başvuruları reddedildi. Bu ret kararı, Aliyev üzerinde derin bir hayal kırıklığı ve toplumsal adalet sorgulaması yarattı.

MODERN BABALIKTA İŞ BÖLÜMÜ: 3 GÜNLÜK TAM BAKIM

Aliyev çifti, bu zorlu süreci kendi çocukları dünyaya geldiğinde, çok daha organize bir planlama ile aştı. Şeyma Aliyev'in iş hayatına devam ettiği haftanın üç günü, evin tüm çocuk bakımı sorumluluğu doğrudan Nail Aliyev'de. Bu süre zarfında Aliyev, grafik tasarım projelerini yürütürken aynı zamanda 22 aylık oğlunun tüm fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılıyor.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN "BABALIK" TABUSU

Nail Aliyev'in televizyon ekranlarında paylaştığı bu deneyimler, toplumdaki "engelli bireyler ebeveynlik yapamaz" yargısını kökten sarsıyor. Aliyev, benzer tereddütleri olan engelli ebeveyn adaylarına, fiziksel zorlukların bir şekilde yardımcı ekipmanlar veya doğru planlamalarla çözülebilir olduğunu hatırlatıyor. Önemli olanın, engelin varlığı değil, ebeveynin çocuğuna ayırdığı "duygusal zaman" olduğu gerçeği.

MERAK EDİLENLER

Nail Aliyev neden evlat edinme başvurusundan reddedildi?

Resmi kurumlar, engelli bireylerin bakım hizmetini sürekli kılma konusunda potansiyel sorunlar yaşayabileceği gerekçesiyle, engellilik durumunu evlat edinme sürecinde bir kısıt olarak değerlendirebilmektedir.

Engelli bir baba, çocuk bakımında fiziksel zorlukları nasıl aşabilir?

Nail Aliyev örneğinde olduğu gibi, en önemli çözüm "disiplinli iş bölümü" ve eş desteğidir. Fiziksel zorluklar, uygun ev düzenlemeleri ve çocukla kurulan güçlü duygusal iletişimle telafi edilebilir.

Babam olsa şöyle yapar" felsefesi neyi temsil ediyor?

Bu yaklaşım, babanın sadece fiziksel değil, bilişsel ve duygusal bir rehber olarak çocuğun hayatında yer alması gerektiğini, babalığın bir "rol model" inşa etme süreci olduğunu ifade eder.

50 BİN LİRALIK SORUYA "SEYİRCİ" ENGELİ: NAİL ALİYEV'İN YARIŞMA MACERASI HÜSRANLA BİTTİ

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde, yaşam mücadelesiyle izleyenlerin takdirini kazanan Nail Aliyev, 50 bin liralık soruya kadar büyük bir başarıyla geldi. Ancak yarışmanın kritik noktasında kullandığı "seyirciye sorma" joker hakkı, Aliyev'in yarışmaya veda etmesine neden oldu.

"YILDIZ SAVAŞLARI" SORUSU KADERİNİ BELİRLEDİ

Yarışma boyunca soğukkanlılığıyla dikkat çeken Nail Aliyev'in önüne gelen 50 bin TL değerindeki soru şuydu:

"Hangisi 'Yıldız Savaşları' (Star Wars) film serisindeki bir karakterdir?"

  • A: Marty McFly

  • B: Jabba the Hutt

  • C: Legolas

  • D: Hagrid

Soru karşısında tereddüt yaşayan Aliyev, güvenli bir adım atmak adına "seyirciye sorma" joker hakkını kullanmaya karar verdi. Ancak stüdyodaki seyircilerin büyük çoğunluğu C şıkkını (Legolas) işaretledi. Seyircilerin yönlendirmesine güvenen Nail Aliyev, şıkkı "Legolas" olarak belirledi.

Ancak doğru cevap B şıkkı (Jabba the Hutt) idi. Bu hatalı yönlendirme sonucunda Aliyev, yarışmaya veda etmek zorunda kalarak 5 bin TL ile stüdyodan ayrıldı.

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI BARİSTASI: HAVA AÇAL'IN AVUSTURYA'DAN İSTANBUL'A UZANAN HİKAYESİ

Avusturya'da geçirdiği 36 yılın ardından Türkiye'ye dönen Hava Açal, çocuklarına destek olmak için başladığı barista serüveninde bugün İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin "kahve annesi" olarak tanınan Türkiye'nin en yaşlı baristası unvanını taşıyor.

KAYSERİ'DEN VİYANA'YA GÖÇ ETTİ

Hava Açal'ın hikayesi, geleneksel bir Anadolu köyünden başlayıp Avrupa'nın endüstriyel kalbine, oradan da modern bir kahve dükkanının tezgahına uzanan oldukça dinamik bir rotayı kapsıyor. Kayseri Velişahmelik köyünde başlayan yaşamı, 21 yaşında aldığı bir kararla Avusturya'da devam etti. 32 yıl boyunca aralıksız işçi olarak çalışan Açal, emeklilik döneminde Türkiye'ye kesin dönüş yaparak yeni bir hayata adım attı.

KAHVE TEZGAHINDA "ANNE" FİGÜRÜ

Çocuklarına destek olmak amacıyla açtıkları kafede sadece yardım eli uzatmayı planlayan Hava Açal, zamanla kahve demleme tekniklerine hakim bir baristaya dönüştü. Bugün Amerikano'dan Latte'ye, soğuk demleme yöntemlerinden özel nitelikli kahvelere kadar geniş bir menüyü profesyonelce sunabiliyor.

KAHVE ANNESİ OLARAK TANINDI

Hava Açal, öğrenciler arasında kazandığı popülerliği sadece kahvesinin lezzetine değil, sunduğu sıcaklığa da bağlıyor. İstanbul Üniversitesi karşısındaki kafeye gelen öğrencilerin, kendi annelerini özlemeleri nedeniyle ona ayrı bir değer verdiğini ifade eden Açal, hem hocalara hem de talebelere "kahve annesi" olarak hizmet vermekten büyük mutluluk duyuyor.

YARIŞMAYA VEDA ETTİREN SORU

Hava Açal'ın karşısına çıkan ve yarışmadaki yolculuğunu noktalayan soru şu şekildeydi:

"Hangisi 'bir şeyi iki ucundan tutup bükmek' anlamına gelir?"

  • A: Eprimek

  • B: Burmak

  • C: Gütmek

  • D: Kırkmak

Bu soru karşısında doğru cevabı bulmakta zorlanan Açal, istediği performansı sergileyemeyerek 5 bin TL ödül ile yarışmadan ayrıldı. Sorunun doğru cevabı ise B şıkkı olan "Burmak" idi.

Fotoğraflar ATV resmi hesabından alınmıştır.

