Samsunspor, Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu.
İspanyol ekibinin gollerini Alexandre Zurawski (2) ve Alvaro Garcia attı. Kırmızı beyazlıların tek sayısını Marius Mouandilmadji kaydetti.
Karadeniz temsilcisi aldığı bu skorla tur şansını zora sokarken rövanşta ise normal sürede adını çeyrek finale yazdırmak için en az 4 farklı kazanmak zorunda.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Celil Yüksel'in kullandığı serbest atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Batalla kale çizgisi üzerinde kontrol etti.
15. dakikada Rayo Vallecano öne geçti. Palazon'un ceza sahası içine pasında topla buluşan Alemao'nun yerden vuruşunda kaleci Okan Kocuk'un ayaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
21. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ceza sahasına ortasında defanstan seken top Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.
40. dakikada misafir takım 2-1 üstünlüğü yakaladı. Palazon'un defansın arkasına pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Garcia, sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Rayo Vallecano'nun 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
62. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Holse'nin kafa vuruşunda kaleci Batalla topu çeldi. Dönen topu Makoumcou'nun vuruşunda Batalla bir kez daha gole izin vermedi.
72. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Unai Lopez'in sert şutunda kaleci Okan topu güçlükle oyun alanına çeldi.
78. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına kadar ilerleyen Alemao'nun sert şutunda top filelerle buluştu. 1-3
GOLLER
FINK İLK 11'İ KORUDU
Thorsten Fink, Fenerbahçe karşılaşmasında sahaya sürdüğü kadroyu Avrupa sınavında da değiştirmedi. Samsunspor'da teknik heyetin istikrar tercihi dikkat çekerken, ilk 11'in korunması takımın oyun planına duyulan güveni de ortaya koydu. Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Emre Kılınç, Zeki Yavru, Ndiaye, Enes Albak, Borevkovic, Atoen, Soner Gönül ve Tanguy Coulibaly görev bekledi.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'yu ağırlayan Samsunspor, sahaya Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe maçının ilk 11'iyle çıktı. Teknik direktör Thorsten Fink, Avrupa gecesinde kadroyu bozmadı. Kırmızı-beyazlı ekip mücadeleye Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Lubomir Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Olivier Ntcham, Josafat Mendes, Carlo Holse ve Marius Mouandilmadji 11'iyle başladı.
SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK
Samsunspor'da Rayo Vallecano karşısında beş futbolcu kadroda yer alamadı. Sakatlıkları süren Afonso Sousa, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin forma giyemedi. UEFA listesine yazılmayan Yalçın Kayan ile Elayis Tavsan da maç kadrosuna alınmadı. Yaklaşık üç aydır sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Emre Kılınç ile Tanguy Coulibaly ise ilk 18'de kendine yer buldu.
TRİBÜNLERDE YOĞUN İLGİ
Samsunspor taraftarı Avrupa gecesine büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmayı tribünlerde yaklaşık 21 bin taraftar takip etti. Rayo Vallecano taraftarları da misafir tribününde yer aldı. Gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın mücadeleyi tribünden izlemesi oldu.