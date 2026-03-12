FINK İLK 11'İ KORUDU Thorsten Fink, Fenerbahçe karşılaşmasında sahaya sürdüğü kadroyu Avrupa sınavında da değiştirmedi. Samsunspor'da teknik heyetin istikrar tercihi dikkat çekerken, ilk 11'in korunması takımın oyun planına duyulan güveni de ortaya koydu. Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Emre Kılınç, Zeki Yavru, Ndiaye, Enes Albak, Borevkovic, Atoen, Soner Gönül ve Tanguy Coulibaly görev bekledi.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'yu ağırlayan Samsunspor, sahaya Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe maçının ilk 11'iyle çıktı. Teknik direktör Thorsten Fink, Avrupa gecesinde kadroyu bozmadı. Kırmızı-beyazlı ekip mücadeleye Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Lubomir Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Olivier Ntcham, Josafat Mendes, Carlo Holse ve Marius Mouandilmadji 11'iyle başladı.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK Samsunspor'da Rayo Vallecano karşısında beş futbolcu kadroda yer alamadı. Sakatlıkları süren Afonso Sousa, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin forma giyemedi. UEFA listesine yazılmayan Yalçın Kayan ile Elayis Tavsan da maç kadrosuna alınmadı. Yaklaşık üç aydır sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Emre Kılınç ile Tanguy Coulibaly ise ilk 18'de kendine yer buldu.