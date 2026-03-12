Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ramazan ayı vesilesiyle dayanışma kapsamında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i karşıladı
Ayrıca Guterres'i makamında ağırlamasının ardından Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleşecek Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim etmesi planlanıyor.
ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM MASADA
İkili görüşmede Orta Doğu'daki geriliminde masaya yatırılması bekleniyor.
HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.