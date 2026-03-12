CANLI YAYIN
Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü: Başkan Erdoğan karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i makamında ağırlayacak. Öte yandan ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan'ın Guterres'e "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü"nü takdim etmesi planlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ramazan ayı vesilesiyle dayanışma kapsamında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor.

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i karşıladı
Ayrıca Guterres'i makamında ağırlamasının ardından Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleşecek Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim etmesi planlanıyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM MASADA

İkili görüşmede Orta Doğu'daki geriliminde masaya yatırılması bekleniyor.

HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

