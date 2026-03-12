Zihnini odaklayabilmek için çevresindeki fiziksel alanın kusursuz olması gerektiğine inanan Kandemir, bu alışkanlığını çocukluk yıllarından beri koruyor:"Okuldayken de tertemiz yerde ders çalışırdım. Hiç sevmem dağınıklığı."

"ÜÇ GÜNLÜK" BİR KABUS: TOZ KONAN HAYALLER Pek çok kişi için kaçış ve rahatlama anlamına gelen tatil kavramı, Kandemir'in dünyasında evden uzak kalmanın getirdiği bir stres faktörüne dönüşebiliyor. Evini kendi nizamının dışında, tozlu bir halde bırakma düşüncesinin yarattığı o hassasiyeti şu sözlerle özetliyor: "Tatile gitmek bile benim için stres. Üç gün ev toz olacak. Çok zor bir şey gerçekten."

Bu yaklaşım, sadece eşyalarla değil, hayatına girecek insanlarla olan ilişkisine de sirayet etmiş durumda. Partnerinin bir çorabı yere fırlatması ihtimaline karşı bile net bir duruş sergileyen oyuncu, "Hayatımda hassasiyetlerime dikkat eden insanları tercih etmek isterim"diyerek sınırlarını çiziyor.