Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
HER TÜRLÜ PLANA SONUNA KADAR KARŞIYIZ
Fidan, "İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız."dedi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:
"Almanya'nın ülkemizin AB girişimlerine dahli yönündeki net tutumu ve desteğinden ötürü teşekkür ediyorum. Bugünkü görüşmemizde güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alma imkanımız oldu. Bunların başında Orta Doğu'da devam etmekte olan savaş gelmekte. Bu savaş bir an önce sona ermelidir. Türkiye olarak savaşın bitmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz.
'HER SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ'
İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Bu maceralara karışmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz. Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her türlü senaryoya hazırlıklı durumdayız. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz.
'İSRAİL KİRLİ SAVAŞI LÜBNAN'A TAŞIDI'
Netanyahu hükümeti bölgedeki her savaşın ve insani krizin merkezinde yer alıyor. Uluslararası hukuku ve insani değerlerimizi korumak istiyorsak bu gerçeği kabul etmeli ve dile getirmeliyiz. Yayılmacı politika izleyen İsrail, mevcut savaştan istifade ile kirli savaşı Lübnan'a da taşımakta. 1 milyon kişinin yerinden edilmesi kabul edilemez. Uluslararası toplumun dikkati Gazze'den uzaklaşmamalıdır. Gazzelilerin yaşam koşullarının kötüleşmemesi öncelikli meseledir. Barış çabaları devam ederken İsrail'in kutsal mekanlara yönelik hukuka aykırı provokatif eylemlerine de devam ettiğini görüyoruz.
Mevcut iki füzeyle ilgili NATO hava savunma sistemlerinin devreye girmesi aslında bizim parçası olduğumuz ve büyük destek verdiğimiz NATO'nun kolektif savunma konseptiyle çok yakından uyumlu bir hareket tarzı oldu. Bölgede olan gelişmeler hava savunma sistemlerinin çok önemli olduğunu gösterdi. Türkiye'ye yönelik gönderilen füze havada imha edildi, hava savunmada koordine içindeyiz."
MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ NE AŞAMADA?
Görüşmeler sırasında saldırı olduğu için İran'ın güven bunalımı var. Genel kanaat bu savaşın bir an önce durması yönünde. ABD ve İran tarafıyla konuşuyoruz. İran'ın Körfez ülkelerine yaptığı saldırılar da yanlış. Bir an önce ateşkes düğmesine basmalıyız.Türkiye-Almanya hattında kritik zirve: Bakan Fidan bölgesel tehditlere dikkat çekti