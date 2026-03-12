Fidan, İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşı olduklarını belirtti.

Fidan, "İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız."dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Almanya'nın ülkemizin AB girişimlerine dahli yönündeki net tutumu ve desteğinden ötürü teşekkür ediyorum. Bugünkü görüşmemizde güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alma imkanımız oldu. Bunların başında Orta Doğu'da devam etmekte olan savaş gelmekte. Bu savaş bir an önce sona ermelidir. Türkiye olarak savaşın bitmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz.

'HER SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ'

İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Bu maceralara karışmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz. Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her türlü senaryoya hazırlıklı durumdayız. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz.