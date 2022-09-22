FETÖ'nün medyatik teröristlerinden Cevheri Güven'in eşi Tuba Akın Güven'in annesi Nurcan Akın, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Antalya Havalimanı'nda enselendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Akın, gözaltına alındı. Akın'ın iki ayrı Bank Asya hesabında olağan dışı hareketler bulunduğu, ankesörlü hat arama kayıtları bulunduğu, ByLock kullandığı ortaya çıktı.
FETÖ TOPLANTILARINA KATILDIĞINI İTİRAF ETTİ
SABAH'ta yer alan habere göre; FETÖ'nün Goebbels'i Cevheri Güven'in kayınvalidesi Nurcan Akın, FETÖ toplantılarına katıldığını itiraf etti.
Akın, "Benim bu örgüt ile bir irtibatım yoktur. Fakat 15 sene önce kadar Eskişehir'de kadınlar arası yapılan sohbetlere 6-7 ay kadar, haftada 1 sefer olacak şekilde katıldım. Bu bankada hesabım olduğunu hatırlamıyorum"dedi.
KOD ADI: NURCANA
Kendisinin ByLock'u hiç indirmediğini öne süren Akın'ın kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, teknik raporlara göre kullanıcı adının "nurcana" olduğu ortaya çıktı.
7/24 ALMAN POLİSİ DENETİMİNDE
Öte yandan Takvim.com.tr, vatansız hain Cevheri Güven'in Alman koruması altında Türkiye'ye nasıl operasyon çektiğini deşifre etti.
Alman makamları tarafından 24 saat gözetim altında tutulan Güven, saklandığı inden dışarı adım atar atmaz Alman polisine haber veriyor.
MİT KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI... KOLUNDA SAAT GÖRÜNÜMLÜ TASMA!
Almanya'daki gurbetçilerden ve MİT'e yakalanmaktan korkan Güven, kolunda saat görünümlü siyah bir cihazla geziyor.
Bu cihazın Alman güvenlik güçleriyle doğrudan bağlantılı olduğu acil durumlarda en yakın merkeze sinyal gönderdiği söyleniyor.
Peki, kim bu Cevheri Güven?
FETÖ'NÜN GOEBBELS'İ!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün etki ajanlığını yapan ve medya operasyonlarını yürüten karanlık bir profil. Türkiye'nin huzurunu hedef alan, iç karışıklık çıkartmayı hedefleyen sinsi provokasyon ve algı operasyonlarının birçoğunun altında onun imzası bulunuyor.
Almanya'da kendini "sürgün gazeteci" olarak pazarlayan ve Alman polisinin korumasıyla Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan firari vatan haini, beraberindeki diğer FETÖ'cüler ile birlikte International Journalists Association (IJA) adı altında faaliyet gösteriyor.
KUMPASLARIN MİMARI... 15 TEMMUZ'UN SÖZCÜSÜ
Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpaslarının da mimarı olarak anılan Cevheri Güven, 15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce "tankın eli kulağında"paylaşımı yapıp FETÖ'cü cuntasının sözcüsü olmasıyla biliniyor.
FETÖ'cü Nokta Dergisi üzerinden haşhaşi operasyonlar çeken Güven, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra bir süre gaybubet evinde gizlendi. Daha sonra mesai arkadaşı Murat Çapan ile beraber Yunanistan'a kaçtı. Yunanistan, Çapan'ı iade ederken Güven ve ailesine mültecilik hakkı vererek Almanya'ya gitmesinin önünü açtı.
TETİKÇİNİN TERÖR YUVASI
Güven ve eşi Tuba Akın Güven, ihanet içinde kaçtıkları Almanya'da vatansız bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Güven, Hessen'deki Babenhausen bölgesinde kumpas merkezine dönüştürdüğü dubleks dairede ailesiyle lüks içinde yaşıyor.