FETÖ 'nün medyatik teröristlerinden Cevheri Güven'in eşi Tuba Akın Güven'in annesi Nurcan Akın, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Antalya Havalimanı'nda enselendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Akın, gözaltına alındı. Akın'ın iki ayrı Bank Asya hesabında olağan dışı hareketler bulunduğu, ankesörlü hat arama kayıtları bulunduğu, ByLock kullandığı ortaya çıktı.

FETÖ'cü vatan hainleri Cevheri Güven ve eşi Tuba Güven (Haberin fotoğrafları TAKVİM Foto Arşivden alınmıştır)

FETÖ TOPLANTILARINA KATILDIĞINI İTİRAF ETTİ



SABAH'ta yer alan habere göre; FETÖ'nün Goebbels'i Cevheri Güven'in kayınvalidesi Nurcan Akın, FETÖ toplantılarına katıldığını itiraf etti.



Akın, "Benim bu örgüt ile bir irtibatım yoktur. Fakat 15 sene önce kadar Eskişehir'de kadınlar arası yapılan sohbetlere 6-7 ay kadar, haftada 1 sefer olacak şekilde katıldım. Bu bankada hesabım olduğunu hatırlamıyorum"dedi.



KOD ADI: NURCANA

Kendisinin ByLock'u hiç indirmediğini öne süren Akın'ın kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, teknik raporlara göre kullanıcı adının "nurcana" olduğu ortaya çıktı.