Epstein'ın malikanesindeki kadın resmi

Söz konusu iddia ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein davasıyla ilgili kamuoyuna sunduğu milyonlarca sayfalık veri ve görsellerin arasından çıktı.

Yıllardır Epstein'ın bir çocuğu olup olmadığına dair spekülasyonlar yapılıyordu. Ancak ilk kez resmi bir soruşturma dosyasında, bir kurban doğrudan bir kadın figürüne işaret ederek "bu kadın çocuğunun annesi" beyanında bulundu.

FOTOĞRAFLAR NEREDE ÇEKİLDİ?

Bahsi geçen heykel ve fotoğrafların, Epstein'ın New York'taki veya Karayipler'deki malikanesinde çekilmiş görüntüler arasında yer aldığı düşünülüyor.