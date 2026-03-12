ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yeni açıklanan Jeffrey Epstein dosyaları, sapkın finansörün özel hayatına dair kan donduran yeni bir detayı gün yüzüne çıkardı.
GİZEMLİ SARIŞIN KADIN
Bir kurbanı tarafından verilen ifadede, Epstein'ın malikanesinde "gizemli sarışın bir kadına" ait bir fotoğraf ve heykel sakladığı, bu kadının ise Epstein'ın çocuğunun annesi olduğu iddia edildi.
EPSTEIN'IN ÇOCUĞUNUN ANNESİ Mİ?
Dosyalardaki iddialara göre Epstein, evinde özel bir yerde bu kadına ait bir heykel ve fotoğraflar bulunduruyordu. Kurban, bu kadının Epstein'ın çocuğunu doğuran kişi olduğunu öne sürdü.
Söz konusu iddia ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein davasıyla ilgili kamuoyuna sunduğu milyonlarca sayfalık veri ve görsellerin arasından çıktı.
Yıllardır Epstein'ın bir çocuğu olup olmadığına dair spekülasyonlar yapılıyordu. Ancak ilk kez resmi bir soruşturma dosyasında, bir kurban doğrudan bir kadın figürüne işaret ederek "bu kadın çocuğunun annesi" beyanında bulundu.
FOTOĞRAFLAR NEREDE ÇEKİLDİ?
Bahsi geçen heykel ve fotoğrafların, Epstein'ın New York'taki veya Karayipler'deki malikanesinde çekilmiş görüntüler arasında yer aldığı düşünülüyor.