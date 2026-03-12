CANLI YAYIN
Epstein’ın malikanesinde sarışın kadın fotoğrafı ve gizemli heykel: Çocuğunun annesi mi?

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı yeni Jeffrey Epstein dosyaları, sapkın finansörün malikanesinde saklanan “gizemli sarışın bir kadın”a ait fotoğraf ve heykelleri ortaya çıkardı. Bir kurbanın ifadesine göre bu kadın Epstein’ın çocuğunu doğuran kişi olabilir. Dosyalar, yıllardır spekülasyon konusu olan Epstein’ın çocuğu iddialarını ilk kez resmi soruşturma dosyasında doğruluyor.

  • ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan Jeffrey Epstein dosyalarında, bir kurban Epstein'ın malikanesinde gizemli sarışın bir kadına ait fotoğraf ve heykel bulundurduğunu ifade etti.
  • Kurban, söz konusu kadının Epstein'ın çocuğunun annesi olduğunu iddia etti.
  • İlk kez resmi bir soruşturma dosyasında bir kurban, doğrudan bir kadın figürüne işaret ederek çocuk annesi beyanında bulundu.
  • Heykel ve fotoğrafların Epstein'ın New York veya Karayipler'deki malikanesinde çekildiği düşünülüyor.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yeni açıklanan Jeffrey Epstein dosyaları, sapkın finansörün özel hayatına dair kan donduran yeni bir detayı gün yüzüne çıkardı.

Epstein ve sevgilisi/suç ortağı Maxwell, Fotoğraflar: Takvim

GİZEMLİ SARIŞIN KADIN

Bir kurbanı tarafından verilen ifadede, Epstein'ın malikanesinde "gizemli sarışın bir kadına" ait bir fotoğraf ve heykel sakladığı, bu kadının ise Epstein'ın çocuğunun annesi olduğu iddia edildi.

Epstein'ın malikanesindeki kadın heykeli

EPSTEIN'IN ÇOCUĞUNUN ANNESİ Mİ?

Dosyalardaki iddialara göre Epstein, evinde özel bir yerde bu kadına ait bir heykel ve fotoğraflar bulunduruyordu. Kurban, bu kadının Epstein'ın çocuğunu doğuran kişi olduğunu öne sürdü.

Epstein'ın malikanesindeki kadın resmi

Söz konusu iddia ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein davasıyla ilgili kamuoyuna sunduğu milyonlarca sayfalık veri ve görsellerin arasından çıktı.

Yıllardır Epstein'ın bir çocuğu olup olmadığına dair spekülasyonlar yapılıyordu. Ancak ilk kez resmi bir soruşturma dosyasında, bir kurban doğrudan bir kadın figürüne işaret ederek "bu kadın çocuğunun annesi" beyanında bulundu.

FOTOĞRAFLAR NEREDE ÇEKİLDİ?

Bahsi geçen heykel ve fotoğrafların, Epstein'ın New York'taki veya Karayipler'deki malikanesinde çekilmiş görüntüler arasında yer aldığı düşünülüyor.

