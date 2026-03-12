ABD-İSRAİL - İRAN SAVAŞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Öte yandan Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon beklentilerini etkilemeye devam etmesi yatırımcıların odağında bulunuyor. Ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme konusunda anlaşmaya varmasına karşın Irak petrol tankerlerinin ve Umman petrol tanklarının İran tarafından saldırıya uğramasıyla petrol fiyatları tekrar sert yükseldi. Bu durum küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dün, IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. ABD-İsrail - İran savaşı piyasaları olumsuz etkiledi (Fotoğraflar Depo Photos - TAKVİM) ABD yönetimi, Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 400 milyon varil rezervin, petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceğini söyledi. Analistler, petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesinin geçici bir önlem olabileceğini belirterek, petrol fiyatlarını düşürmenin tek yolunun jeopolitik gerilimlerin azalması olduğunu ifade etti. Enerji maliyetlerini artıran jeopolitik gerginlikler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yol haritasındaki belirsizlikleri de artırıyor. Öte yandan ABD yönetimi, Çin, Avrupa Birliği (AB), Meksika ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 16 ekonominin imalat sektöründe yapısal aşırı kapasite ve üretime ilişkin politika ve uygulamalarına yönelik 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlattı. ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, soruşturmayla söz konusu ekonomilerin politika ve uygulamalarının ABD'nin ticaretini olumsuz etkileyip etkilemediğinin değerlendirileceği belirtildi. Öte yandan Trump İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şey kalmadığını belirterek,"Ne zaman bitmesini istersem o zaman bitecek." değerlendirmesini yaptı.

Diğer taraftan ABD basını, Trump yönetiminin arz sorunlarını hafifletmek amacıyla California kıyı şeridinde petrol üretiminin yeniden başlamasını sağlamak için Soğuk Savaş döneminden kalma bir yasa olan Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokacağını aktardı. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilere paralel arttı. Enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentiler dahilinde gerçekleşmesine karşın enerji fiyatlarındaki son sert artışların rakamlara henüz yansımadığı görülüyor. Analistler, henüz petrol fiyatlarının etkisi yokken bile enflasyonun katı olduğunu, piyasalarda ileriki aylarda petrol fiyatları kaynaklı yükselişin etkilerinin daha belirgin olacağına dair fiyatlamaların yapıldığını söyledi. ABD federal hükümetinin bütçe açığı da şubatta yüzde 0,2 artışla 307,5 milyar dolar oldu. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artıracağına ve küresel merkez bankalarını daha şahin politikalar benimseyeceğine yönelik endişelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 4,24'e, dolar endeksi de 99 seviyesinin üzerine çıktı. Altının onsu, doların güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerden kaynaklı enflasyonist baskılarla yüzde 0,6 azalışla 5 bin 146 dolardan işlem görüyor. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,1 artışla 97,3 dolardan işlem görüyor. NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYRETTİ

New York borsası jeopolitik gerilimlerin ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin ABD'de enflasyonu hangi boyutta etkileyeceğine yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izledi. Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,61, S&P 500 endeksi yüzde 0,8 azalırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,8 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı. Kurumsal tarafta ise ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın hisseleri, şirketin üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 9'dan fazla yükseldi. AVRUPA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve enerji arzına yönelik endişeler, Avrupa borsalarına da yansıdı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın stratejik petrol rezervlerinden 19,5 milyon varili serbest bırakacağını duyurdu. Bu miktar, ülkenin toplam petrol rezervlerinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor. Öte yandan Almanya'da şubat ayına ilişkin TÜFE, aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,9 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 2'lik hedefin altında kalsa da enerji fiyatlarındaki son sert artışların henüz rakamlara yansımadığı görülüyor. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Orta Doğu'daki gerginliklerden dolayı faiz artırımını beklentilerden önce yapabileceği öngörülüyor. Diğer taraftan İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ham petrol fiyatlarındaki artışın frenlenmesi için yürütülen geniş çaplı uluslararası çabaların bir parçası olarak stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazır olduklarını bildirdi.