Fenerbahçe'de yaz transfer harekatı hızlı başladı. Sarı lacivertlilerin kadrosunu genişletmek ve kalitesini yukarı çekmek adına atacağı adımlardan biri ortaya çıktı.
SARAN'DAN GÜNDEME DAMGA VURAN SÖZLER
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
"HER YERDE KUPA HEDEFLİYORUZ"
"Evet çok yoğun bir dönemdeyiz. Birçok branşta mücadele eden bir kulübüz. Ben ve yönetim kurulum çok mesai harcıyoruz. Her branşta zirveyi zorluyoruz. Geçen hafta Antalya'da atletizm yarışmalarındaydım. Her yerde kupa ve şampiyonluk hedefliyoruz. Yoğun bir dönemden geçiyoruz ama bir taraftan keyif de alıyoruz."
LOOKMAN AÇIKLAMASI
"19 Aralık'ta benim yurt dışı yasağım kalkınca, Lookman transferi için Milano'ya gittim. Menajeriyle görüştük, görüşme gayet iyi geçti. Bize 1 hafta sonra teminat mektubu istediler. Süreç ilerledi ve Atletico Madrid devreye girdi. Hocamızla Lookman'ı görüştürdüm, o da gelmek istiyordu. 35 milyon euroya kadar çıktık. Ancak sonra Atalanta bir daha teminat mektubu istedi. Vermek istemedikleri belli oldu."
"KENDİ KENDİME 'EYVAH' DEDİM!"
"Futbolda çok zorlu bir dönemde geçiyoruz. Birçok anlamda. Ama önce nereden geldiğimizi konuşmamız lazım. Seçildiğimde Samandıra'da ölü toprağı vardı. Oyuncularla ilk görüşmemden sonra kendi kendime 'Eyvah!' dediğimi hatırlıyorum. Camiada, oyuncularda şampiyonluk ümidi yoktu."
"SAKATLIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ"
"Bugün gelinen noktada umut var. İnancın zedelendiği bir dönemdi. Süper Kupa kırılma dönemi oldu. Transferler etki etti. Futbolda ilk kupamızı aldık.
Geldiğimiz noktada birtakım aksaklıklar yaşıyoruz.Futbolun doğasında var bu sakatlıklar. Ama çok peş peşe geldi. Alvarez'in ameliyatı, Archie, Jayden, Çağlar, Talisca, Skriniar... Bir de üzerine Tedesco'nun hastalığı, maalesef talihsiz oldu."
"ŞAMPİYONLUK UMUDUMUZ YÜKSEK DERECEDE VAR!"
"Avrupa'da çok önemli bir mücadele verdik. Evimizde çok iyi oynamadık ama orada çok çok iyi oynadık. Orada taraftarımız da inanılmazdı. Hatta dünya basınına konu bile oldu. Bizim için her kupa çok önemli. Ben takımımdan çok memnunum. Karakterli bir takım. Hep söyledim. 'Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız' dedim. Transferde buna da özellikle dikkat ettik. Geldiğimiz noktada şampiyonluk umudumuz var. Yüksek derecede var. Sakatlar dönünce bambaşka bir futbol göreceğiz, buna inanıyorum. Benim için en önemlisi takımın ruhu, pes etmemesi. Bir aile ortamı oluştu. Ben ve arkadaşlarım umutluyuz."
"İYİ TRANSFER YAPTIK"
"Devre arası transfer zordur. Kimse takımını bozmak istemez, isterse de çok para ister. Ona rağmen iyi transfer yaptık. Guendouzi bence apayrı bir futbolcu. Mert Türkiye'nin en iyi kalecilerinde, efendiliği abiliğiyle çok şey katıyor. Sidiki hocamızın başından beri istediği, taraftarın destek olması gereken bir oyuncu. Kante konusunda eleştirildim ama cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum."
"EN-NESYRI 'GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ"
"En-Nesyri gitti diyorlar. En-Nesyri'nin gitmesine sebep olanlar en çok bağıranlar. En-Nesyri Afrika Kupası'ndan geldi, 'gitmek istiyorum' dedi. Sebep? Sosyal medya ve stadyumdaki protestoları kaldıramıyorum, gitmek istiyorum dedi. Peki dedik."
"JHON DURAN İLE DEVAM ETSEYDİK..."
"Sidiki Cherif, hocamızın başından beri istediği bir oyuncu. Karakter dediğim yapıya uygun, mücadeleci, tekmeye kafa koyan oyuncu. Takımda en çok gurur duyduğum pes etmeyen bir takım var. Hep başından beri istediğim bir takım. Onu aldık. Jhon Duran ile beraber ikisi gayet iyi olur diye düşündük. Jhon Duran çok yetenekli, tartışmasız. Transfer yaparken, oyuncunun hiçbir zaman sadece yeteneğine bakmam, uyumuna bakarım. Jhon Duran benim transfer edeceğim profilde bir oyuncu değildi. Samandıra'da seçildiğim gün kendisiyle İspanyolca konuştum. Bizle ilgili ne duyduysan duydun, burada aile olacağız dedim. Sıkınıtlarını anlattı. Güzel bir noktaya geldi. Kritik yerlerde kritik goller attı. Beşiktaş, Galatasaray maçlarında kritik goller attı ama maalesef bir uyum sorunu vardı ilk günden beri. Jhon Duran ile devam etseydik takıma da ihanet edecektik. Kendini takımın önünde tutmaya başladı. Bükreş maçından önce ben maça gitmeyeceğim dedi. Bardağı taşıran damla oldu. Beklemediğimiz bir gelişmeydi."
"SEZON SONU TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"
"5 transfer yaptık. Eleştiriliyoruz. Eleştiriye açığım. Şu anda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Eksiklerimizi az çok yapıyor. Transfer görüşmeleri yapıyoruz. Çok doğru transferleri sezon sonu yapacağız. Devre arasından daha iyi ve kolay olacak. Sezon sonu çok doğru yerlere çok doğru transferleri yapacağız. Eksiklerimizi biliyoruz."
"HEMEN HEMEN HEPSİYLE GÖRÜŞTÜK"
"Basında adı çıkan bir sürü oyuncuyla görüştük. Hemen hemen hepsiyle görüştük. Çoğu mayısta haziranda gelelim dediler. Kulüpleri bırakmak istemediler. Çok yoğun çaba sarf edildi. Varsa bir hata, sağda solda duyuyorum, imalar dedikodular var. Gece gündüz çalıştılar, varsa bir hata sorumluluk bende. Oyuncuların karakterinden memnunum. Hocama oyuncularıma güveniyorum. Şampiyonluğa sonuna kadar inanıyorum."
"BU KADAR MALİ YAPISI KONUŞULAN KULÜP GÖRMEDİM"
-"Önümüzdeki dönem için çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?"
Sadettin Saran: "Doğru söylüyorsun. Çok konuşuluyor. Bu kadar mali yapısı konuşulan kulüp görmedim. Mali yapı, sportif başarıyla doğru orantılıdır. 11 yıldır şampiyon olamayan takımın mali zorluk yaşaması normaldir. Şampiyon olamazsa bu zor giderilir. Biz seçilirken, bir kulüp başkanın cebine bakmamalıdır dedik. Sponsorlar konusunda ciddi çalışmalar yaptık. Benim dönemimde hiç mutsuz sponsor olmayacak. Küsenlerin hepsiyle görüştüm, geri kazandık. Sponsorluk gelirlerini artırdık. Harcamalara özen gösteriyoruz. Tasarruf tedbirleri aldık, alıyoruz. Sportif başarı gelmedikçe bu sorunu yaşayacağız. Kulübün nakit sorunu var. Doğru yönetilmesi gereken bir harcama dengesi var. O yüzden dedim, 1.5 sene içinde şampiyon yapamazsam giderim dedim. Kulübün şampiyonluğa ne kadar ihtiyacı olduğunu bildiğim için söyledim. Bize ağır şeyler söylendi, 2 ay yönetemez dediler. Biz geldiğimizden beri 276 milyon Euro para ödemişiz. Bir sürü yalan söylediler. Sonra geri çıkıp yanlış söylemişiz demediler. Biz loca satışı yapmadık. Futbolcuların taksitleri 2-3 sene sonrasına yayılıyor, 2-3 sene öncesinin ödemesini yapıyoruz. Utanmadan bize mirasyedi diyorlar. Bu kadar konuşulmaması gerek. Yalan konuşulmaması gerek hele. Hamdi Ulukaya'ya teşekkür ederiz, transfer sezonunda ödemelerin bir kısmını erkene alalım diye rica ettik. Bakarız ederiz demedi, hay hay dedi."
"FENERBAHÇE'NİN HESABINA GİREN HER KURUŞ HELAL"
"Benim kızdığım çarşaf çarşaf, oyuncunun imzası hala ıslak, oyuncunun ne kadar aldığı ortaya çıkıyor. Biz önlemleri alıyoruz içerimizde. Bu gazetecilik başarısı değil, kulübe zarar veren şeyler. Yalan konuşulmasın. Sponsorlara çok önem veriyoruz ve çok şükür ki sponsorlarımız şereflidir. İsmi cismi kimliği nettir. Fenerbahçe'nin hesabına giren her kuruş helaldir. Altını özellikle çiziyorum."
"KARAMSAR BİR TABLO YOK, YALAN!"
"Mali konulara gelince, karamsar bir tablo yok. Ancak, primleri kulüp ödüyor lafı, yalan, büyük yalan. Hepsini ben ve yönetici arkadaşlarım cebimizden ödüyoruz. Uçak paralarını kulübe ödettiriyor diyorlar, bu da yalan."
"TEŞEKKÜR EDERKEN SIKINTI YAŞAMIYORUZ"
"Biz bir önceki yönetim şunu bunu yaptı demiyoruz. Her tuğla koyana Allah razı olsun diyoruz. Biz de tuğla kuymaya çalışıyoruz. Teşekkür ederken sıkıntı yaşamıyoruz."
"MHK'Yİ DE YENDİK!"
"Fenerbahçe'nin enerjisini, sürekli hakem tartışmalarına harcayan bir kulüp olmasını istemiyorum. Bunu yapan bir tarzım yok. Sanılmasın, mikrofonlara bas bas bağırmıyoruz diye de gerekeni yapmıyoruz. Nitekim sonuçlar alındı. Dinlendirilen hakemler var. Geçen hafta açıklamada bulundum, bu gidişle sene sonuna hakem kalmayacak, çünkü çok vahim hatalar var. Burada sorun hakemler değil, temel sorun MHK. Bunla ilgili çalışmalarımız var. Adil rekabet istiyoruz. Biz geçen hafta sadece Samsun'u değil, MHK'yi de yendik. Bunu yapanlar Türk futbolunun altını oyuyorlar, buna müsaade etmeyeceğiz."
"ŞAKA GİBİ, ALAY EDER GİBİ.."
"Trajikomik bir olay var. Guendouzi'ye sevincinden sarı kart verildi. 3 gün önce Torreira nerelere çıktı. Korner bayrağını tekmeledi, sarı kart yok. Şaka gibi, alay eder gibi. Bunlardan çok rahatsız. Dile getiriyoruz. Dile getiriş tarzımız farklı. Sonuç alıyoruz, alacağız da..."
"HAKEMLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"
"Hakemlere çağrıda bulunuyorum. Performansı iyi, kötü olan hakemler var. Önümüzdeki 9 hafta çok kritik. Ligin kaderini belirleyecek 9 haftaya giriyoruz. Bu maçlarda vereceğiniz kararların yıllarca izi sürülecek. Eve giderken bu kararlardan sonra vicdanınız rahat gitmeniz lazım. Yastığı kafaya rahat koymanız lazım. Ben Fenerbahçe başkanı olarak özellikle hakemlerimize iletmek istiyorum."
"FENERBAHÇE UNUTMAZ!"
"Doğal olarak bu konu çok konuşuldu. Bir kere seçim kararını Fenerbahçe'yi düşündüğüm için aldım. Olağanüstü genel kurullara karşıyım. Kendi seçildiğim kongreye de karşı çıktım. Gerekmedikçe olağanüstü genel kurullara karşıyım, zararı var. Şahsımla ilgili devam eden hukuki sürecin, kulübümüzün etrafında bir gündeme düşmesini istemediğim için bu kararı aldım. Bu kararı aldık, konuşmak istemiyorum. 9 hafta çok önemli. Birlik beraberlik diye boşuna söylemiyorum. Mayısta haziranda seçim konuşulur. Camiadan, kanaat önderlerinden çok tepki var, 1 seneliğine aday mı olunur, kimse çıkmaz diyenler var. Nihai kararı verecek olan camiamızdır. En büyük hakem camiamızdır. Zamanlama çok önemli. Ben de çıktım aday oldum. Seçim tarihi belirlendikten sonra çıktım. Fenerbahçe menfaatlerini, kendi menfaatlerimden önde tuttum. Sosyal medyada lüzumsuz, oradan birilerini tutup sataştırmadım. Projelerimle aday oldum, düşüncelerimle. Zamansız dernek dolaşmadım. Seçim atmosferine girmeye çalışmadım. Bunları yapanlar, seçim atmosferi yaratmaya çalışıyorlar, Fenerbahçe'ye zarar vereceğini bile bile. Şu an bir Fenerbahçe başkanının görevde olduğunu bilmeyenleri Fenerbahçe unutmaz."
"SAĞLIK KONUSUNDA BİLE YALAN SÖYLEDİLER"
"Sağlık konusunda bile yalan söylediler. Tedesco'nun hastalığı ciddiydi. Adamla konuştum 'ölüyorum sandım' dedi. Yalan dolan. Utanmadan yalan söylüyorlar. Sağlıkla ilgili bir konuda bile hassasiyet göstermiyorlar. Yok takımdan ayrılıyormuş, onla kavga etmiş falan."
ARA TRANSFERİN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ
Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında hedeflerine yürürken devre arasında yaptığı hamlelerin karşılığını sahada almaya başladı. Sarı-lacivertli ekipte ara transfer döneminde kadroya katılan isimlerin kısa sürede takıma verdiği katkı dikkat çekerken, özellikle orta saha ve hücum hattındaki yükseliş tablosu öne çıktı. Yeni transferlerin performansı, sezonun kritik bölümünde teknik heyetin elini güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler, ikinci yarıya güçlü girmek adına kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Takıma dahil olan Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif, kısa süre içinde sahaya yansıttıkları katkıyla dikkat çekti. Fenerbahçe'de yeni isimlerin uyum sürecini hızlı geçmesi, takımın genel performansına da doğrudan etki etti.
GUENDOUZI TAKIMIN ANA PARÇALARINDAN BİRİ OLDU
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en çok öne çıkan isimlerinden biri Matteo Guendouzi oldu. Fransız yıldız, yalnızca orta sahadaki etkili oyunu ile değil, gerektiğinde savunma hattında da görev alarak çok yönlü yapısını ortaya koydu. Hem merkezde hem de stoperde gösterdiği performans, sarı-lacivertli takım adına önemli bir kazanım yarattı.
Guendouzi'nin oyunun iki yönündeki katkısı kadar skor üretimine de destek vermesi, tribünlerde memnuniyet yaratan başlıkların başında geldi. Sahada yüksek tempo, mücadele gücü ve oyun zekasıyla öne çıkan deneyimli futbolcu, kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.
SIDIKI CHERIF GOLLERİYLE SAHNEYE ÇIKTI
Transfer döneminin son bölümünde Fransa ekibi Angers'tan kadroya katılan Sidiki Cherif de dikkat çeken çıkışlardan birine imza attı. Genç futbolcu, forma bulduğu son haftalarda hücum hattında etkili bir görüntü çizdi. Cherif, son 4 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek skora doğrudan etki etti.
Sarı-lacivertli ekipte özellikle son bölümde yükselen form grafiğiyle fark yaratan Fransız oyuncu, gol yollarında takımın en önemli kozlarından biri haline geldi. Genç yaşına rağmen gösterdiği olgun performans, teknik heyetin ve taraftarın beklentisini yükseltti.
MUSABA KANATLARDA ETKİSİNİ HİSSETTİRDİ
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk hamlesi Anthony Musaba da kısa sürede takım içinde önemli bir yer edinmeye başladı. Hollandalı futbolcu, özellikle kanatlardaki hareketliliği ve hücumdaki canlılığıyla dikkat çekti. Çabukluğu, bire birdeki etkinliği ve skor katkısıyla öne çıkan Musaba, tribünlerin güvenini kazanan isimlerden biri oldu.
Sahadaki enerjisiyle takıma hız katan yıldız oyuncu, hücum organizasyonlarında önemli bir alternatif yarattı. Kanat bindirmeleri ve rakip savunmayı zorlayan oyunu, Fenerbahçe'nin hücum gücünü yukarı taşıyan unsurlar arasında yer aldı.
KANTE FORMUNU YÜKSELTTİ
Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan oluşturan N'Golo Kante de adım adım istenen seviyeye çıkmaya başladı. Fiziksel olarak toparlanan deneyimli yıldız, özellikle son maçlarda ortaya koyduğu mücadele gücüyle dikkat çekti. İngiltere'de Nottingham Forest karşısında alınan 2-1'lik galibiyette 5 top kazanması, 5 ikili mücadeleden üstün çıkması ve 2 hücum kesmesi öne çıkan detaylar arasında yer aldı.
Kante aynı maçta 92 pas isabetiyle oynayarak oyun kurulumunda da etkili bir görüntü verdi. Samsunspor maçında ise 7 kez top kaparak orta sahadaki sertliğini ve dinamizmini bir kez daha gösterdi. Deneyimli futbolcu, formunu yukarı çekmesiyle birlikte Fenerbahçe orta sahasının en kritik parçalarından biri olma yolunda ilerledi.
MERT GÜNOK KALEDE GÜVEN VERDİ
Fenerbahçe'ye 10 yıl sonra geri dönen Mert Günok da sezonun ikinci yarısında kalede önemli bir görüntü verdi. Deneyimli file bekçisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beyoğlu Yeniçarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK karşılaşmalarında görev yaptı. Bu üç mücadelede yalnızca 1 gol yiyen Mert, kalede güven veren bir performans ortaya koydu.
FRED'E ÜLKESİNDEN TALİP
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürerken Fred'in geleceği yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımda bu sezon ilk 11'deki ağırlığı azalan Brezilyalı orta saha için ülkesinden güçlü bir ilgi oluştu. Atletico Mineiro, 33 yaşındaki oyuncuyu yaz transfer dönemi için yakın takibe aldı. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
ATLETICO MINEIRO DEVREDE
Atletico Mineiro, Fred için temaslarını yoğunlaştırdı. Brezilya'da futbol operasyonlarını yürüten Paulo Bracks'ın bu dosyayı bir süredir izlediği ve daha somut adımların yaz transfer döneminde atılmasının beklendiği konuşuluyor. Mineiro cephesinde hedef, tecrübeli orta sahayı sezon sonunda kadroya katmak.
FENERBAHÇE'NİN BONSVİS BEKLENTİSİ NETLEŞTİ
Sarı-lacivertli yönetim, Fred için kalıcı satışta yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi belirledi. Bu rakam, transfer görüşmelerinde en kritik başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Fred'in yıllık maaşı ve mevcut sözleşme süresi de süreci zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor.
SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFLERİNE KAPIYI KAPATTI
Fred'in yakın dönemde Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere sıcak bakmadığı da transfer gündemindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri oldu. Brezilyalı futbolcunun önceliği, kariyerinin bir sonraki adımını sportif açıdan doğru bir projeyle belirlemek.
SENESI SAVAŞI BAŞLADI
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için Marcos Senesi'yi yakın takibe aldı. Bournemouth forması giyen Arjantinli stoper için transfer yarışı sertleşirken, Juventus'un somut adım atan kulüplerden biri haline gelmesi süreci daha da kritik hale getirdi. Senesi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
REKABET BÜYÜDÜ
Marcos Senesi için Juventus'un yazılı teklif sunduğu süreçte Borussia Dortmund, Barcelona ve çeşitli Premier Lig kulüplerinin de devrede olduğu tablo ortaya çıktı. Bournemouth savunmacısına yönelik ilginin yalnızca İtalya ile sınırlı kalmaması, Fenerbahçe'nin bu transferde daha zorlu bir rekabetle karşı karşıya olduğunu gösterdi.
FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK TARİH MART SONU
Senesi cephesinde karar sürecinin çok uzamaması bekleniyor. Son günlerde çıkan transfer haberlerinde Arjantinli savunmacının geleceğiyle ilgili kararını mart ayı sonuna kadar vermesinin beklendiği belirtiliyor. Bu takvim, Fenerbahçe'nin stoper planlamasında elini hızlandıran en önemli detaylardan biri olarak öne çıktı.
BU SEZON İSTİKRARLI GÖRÜNTÜ VERDİ
28 yaşındaki sol ayaklı stoper, bu sezon Bournemouth savunmasının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Premier League'de 30 maça çıktı ve 4 asist üretti. 2Uzun pas kalitesi ve sol stoper profili, onu Fenerbahçe'nin savunma listesinde öne çıkaran ana unsurlar arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE'NİN PLANI NETLEŞİYOR
Fenerbahçe cephesinde savunmaya yapılacak takviyede Marcos Senesi ismi güçlü adaylardan biri olmayı sürdürüyor. Jayden Oosterwolde için gelecek tekliflerin de değerlendirilmesi beklenirken, sol stoper hattına doğrudan kalite katacak bir profil arayışı Senesi'yi daha da önemli hale getiriyor. Ancak Juventus'un masadaki ağırlığı, Dortmund ve Barcelona ilgisi ile Premier Lig rekabeti, sarı-lacivertlilerin işini zorlaştırıyor.
KARAR ÖNCESİ SON DÜZLÜK
Transfer sürecinde artık gözler Senesi'nin vereceği karara çevrildi. Fenerbahçe, savunma hattında sezon öncesi kritik bir hamle yapmak isterken Arjantinli stoper için mart sonuna kadar şekillenmesi beklenen tablo büyük önem taşıyor. Senesi dosyasında yaşanacak gelişmeler, sarı-lacivertli kulübün yaz dönemi savunma planını doğrudan etkileyebilecek düzeyde görünüyor.
KANARYA'DAN OPENDA BOMBASI
Fenerbahçe, yeni sezonun santrfor planlamasında Lois Openda dosyasını gündemine aldı. Juventus'ta beklenen etkiyi yaratamayan Belçikalı golcü için yaz transfer dönemi yaklaşırken İstanbul seçeneği öne çıkmaya başladı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco'nun, daha önce Belçika Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı Openda ile yeniden buluşma ihtimali transfer kulislerini hareketlendirdi.
JUVENTUS'TA BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
Lois Openda, 1 Eylül 2025'te RB Leipzig'den Juventus'a kiralık olarak katıldı. Sözleşmede 40,6 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi ve 1,7 milyon euroya kadar çıkabilen ek bonuslar bulunuyor. Torino ekibi sezonu belirli sportif şartları karşılayarak tamamlarsa bu transfer kalıcı hale gelecek.
Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus'ta Openda, bu sezon beklenen çıkışı yapamadı. Son güncel haberlere göre Belçikalı forvet 33 resmi maçta yalnızca 2 gol attı ve kulüpteki geleceği ciddi biçimde tartışılmaya başlandı. Juventus'un, oyuncuyu yaz döneminde yeniden değer kazanacağı bir formülle elden çıkarma seçeneğini masada tuttuğu konuşuluyor.
KİRALIK FORMÜLÜ ÖNE ÇIKIYOR
Torino cephesinde en güçlü senaryo, Openda'yı kiralık olarak gönderip piyasa değerini yeniden yukarı çekmek. Kulüp, mümkünse satın alma opsiyonlu bir formülle ilerlemek istiyor. Bu nedenle yaz aylarında oluşacak pazar şartları ve talip kulüplerin teklif yapısı belirleyici olacak.
TEDESCO FAKTÖRÜ FENERBAHÇE'Yİ GÜÇLENDİRİYOR
Fenerbahçe cephesinde bu dosyayı öne çıkaran en önemli başlık Domenico Tedesco bağlantısı oldu. Tedesco'nun Belçika Milli Takımı döneminde Openda'ya verdiği rol ve oyuncuyla kurduğu ilişki, sarı-lacivertli kulübün elini güçlendirebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Şimdilik tablo bilgi alma ve zemin yoklama aşamasında görünse de sezon sonuna yaklaşıldıkça bu hattın daha resmi bir zemine taşınma ihtimali yüksek.
PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO
Lois Openda 16 Şubat 2000 doğumlu ve 26 yaşında. Transfermarkt verilerinde güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak görünüyor. Belçikalı forvetin Juventus ile mevcut sözleşme yapısı 30 Haziran 2026'ya kadar kiralık statüde devam ederken, RB Leipzig ile ana kontratı 2028'e kadar sürüyor. Bu tablo, olası bir transfer görüşmesinde mali dengenin en kritik başlık olacağını gösteriyor.
YAZA DAMGA VURACAK
Fenerbahçe'de yaz transfer dönemine doğru hücum hattına yapılacak takviyede Lois Openda adı giderek daha güçlü biçimde konuşuluyor. Juventus'ta çıkış yakalayamayan Belçikalı golcü için kiralık formülünün öne çıkması, sarı-lacivertli kulübü bu dosyada daha görünür hale getirdi. Transfer piyasasında hareketlilik arttıkça Openda-Fenerbahçe hattı da yaz aylarının dikkat çeken başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.