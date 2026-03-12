Fenerbahçe'de yaz transfer harekatı hızlı başladı. Sarı lacivertlilerin kadrosunu genişletmek ve kalitesini yukarı çekmek adına atacağı adımlardan biri ortaya çıktı. SARAN'DAN GÜNDEME DAMGA VURAN SÖZLER Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler: "HER YERDE KUPA HEDEFLİYORUZ" "Evet çok yoğun bir dönemdeyiz. Birçok branşta mücadele eden bir kulübüz. Ben ve yönetim kurulum çok mesai harcıyoruz. Her branşta zirveyi zorluyoruz. Geçen hafta Antalya'da atletizm yarışmalarındaydım. Her yerde kupa ve şampiyonluk hedefliyoruz. Yoğun bir dönemden geçiyoruz ama bir taraftan keyif de alıyoruz." LOOKMAN AÇIKLAMASI "19 Aralık'ta benim yurt dışı yasağım kalkınca, Lookman transferi için Milano'ya gittim. Menajeriyle görüştük, görüşme gayet iyi geçti. Bize 1 hafta sonra teminat mektubu istediler. Süreç ilerledi ve Atletico Madrid devreye girdi. Hocamızla Lookman'ı görüştürdüm, o da gelmek istiyordu. 35 milyon euroya kadar çıktık. Ancak sonra Atalanta bir daha teminat mektubu istedi. Vermek istemedikleri belli oldu."

"KENDİ KENDİME 'EYVAH' DEDİM!" "Futbolda çok zorlu bir dönemde geçiyoruz. Birçok anlamda. Ama önce nereden geldiğimizi konuşmamız lazım. Seçildiğimde Samandıra'da ölü toprağı vardı. Oyuncularla ilk görüşmemden sonra kendi kendime 'Eyvah!' dediğimi hatırlıyorum. Camiada, oyuncularda şampiyonluk ümidi yoktu." "SAKATLIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ" "Bugün gelinen noktada umut var. İnancın zedelendiği bir dönemdi. Süper Kupa kırılma dönemi oldu. Transferler etki etti. Futbolda ilk kupamızı aldık. Geldiğimiz noktada birtakım aksaklıklar yaşıyoruz.Futbolun doğasında var bu sakatlıklar. Ama çok peş peşe geldi. Alvarez'in ameliyatı, Archie, Jayden, Çağlar, Talisca, Skriniar... Bir de üzerine Tedesco'nun hastalığı, maalesef talihsiz oldu."