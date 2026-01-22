Avrupa gecesi Kadıköyde ateşlenecek! Fener-Villa karşısında kader maçı saat 20.45’te

Haydi Fenerbahçe, tüm Türkiye seninle... Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli Luis Godinho yönetecek. Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'de sol kanat oyuncuları Archie Brown ve Levent Mercan sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Bir süredir sakatlığı bulunan Meksikalı orta saha Edson Alvarez ise takıma döndü. Yeni transferler Musaba, Guendouzi ve Mert Günok UEFA'ya bildirilen listede bulunmadığı için kadroda yer alamayacak. Afrika Kupası'ndan dönen En Nesyri ise özel izinli. Cezası kaldırılan Jhon Duran ise bugünkü maçta forma giyebilecek.

