Avrupa gecesi Kadıköyde ateşlenecek! Fener-Villa karşısında kader maçı saat 20.45'te

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8 hedefleyen Fenerbahçe, bugün saat 20.45’te İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk edecek. Sarı-Lacivertliler’de tek hedef 3 puan...

Giriş Tarihi :22 Ocak 2026
Haydi Fenerbahçe, tüm Türkiye seninle... Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli Luis Godinho yönetecek. Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'de sol kanat oyuncuları Archie Brown ve Levent Mercan sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Bir süredir sakatlığı bulunan Meksikalı orta saha Edson Alvarez ise takıma döndü. Yeni transferler Musaba, Guendouzi ve Mert Günok UEFA'ya bildirilen listede bulunmadığı için kadroda yer alamayacak. Afrika Kupası'ndan dönen En Nesyri ise özel izinli. Cezası kaldırılan Jhon Duran ise bugünkü maçta forma giyebilecek.

Emekliye en düşük 20 bin lira: Teklif TBMM’de kabul edildi | Taban maaş rehberi TAKVİM’de
Dilek İmamoğlu’nun Emirgan’daki köşk partilerinin sponsoru İBB!
CHP’de dürüstlük söylemi duvara çarptı! Özgür Özel inkar etti Enver Aysever yalanladı: Hırsızın elini sıkmam
Balıkesir’de art arda depremler: Sındırgı sallandı | Bursa, İzmir ve çevre iller hissetti
Başkan Erdoğan - Bahçeli zirvesi: Terörsüz Türkiye terörsüz Suriye!
Atlas Çağlayan olayında ambulans 45 dakika sonra geldi iddiası yalanlandı! İşte dakika dakika o gece
Kuruluş Orhan’da heyecan dorukta! Saldırın emriyle kıyamet koptu | Mabed Şövalyesi Hektor’un hükmünü verdi
Victor Osimhen transfer fitilini ateşledi! İkna etmeye çalışıyorum
Güllü’nün ölümünde Tuğyan’ın eski sevgilisi Kervan ifade verecek! Kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla gözaltına alındı
Salladık ama yıkamadık! Galatasaray - Atletico Madrid: 1-1 | MAÇ SONUCU
Telefonda kritik temas! Başkan Erdoğan’dan Brezilya Devlet Başkanı’na Gazze teşekkürü
Son dakika: Tiyatronun çınarı Haldun Dormen hayatını kaybetti! Acı haberi oğlu duyurdu
Trump Davos’a ayak bastı Avrupa’ya salladı: Doğru yolda ilerlemiyor | Grönland ısrarı
Türk Telekom’un mobilde oyun kurucu rolü, BTK’nın yayınladığı Pazar Verileri Raporu ile tescillendi
Süleyman Şah Türbesi bölgesi SDG’den temizlendi: Mayın tuzakları tespit edildi | Türkmen komutandan selam var
A Para’da gündem enerji! Karadeniz’de yeni keşifler yolda mı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı
Trabzonspor’a Lovik’ten sonra bir transfer daha! İmzalar bekleniyor
Dün Nusaybin’i karıştıran DEM bugün koşa koşa YPG’ye gitti! Barzaniler yol açtı... Haseke’de PYD elebaşlarıyla görüştüler
Başkan Erdoğan’dan Türk bayrağına saldırıya sert tepki: Kirli eller bulunacak hesabı sorulacak
Başkan Erdoğan kavlini çiğnemedi! Davos’taki Gazze Kurulu’na neden Hakan Fidan gidiyor? Arka plandaki One Minute efsanesi
