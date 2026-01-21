Trump'ı Davos'a getirecek Air Force One uçağı arızalandı! Suikast iddiası yeniden gündeme geldi
Son dakika haberi! Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Washington'dan hareket eden ve ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı, arıza nedeniyle Maryland'e iniş yapmak zorunda kaldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama teknik bir arızaya işaret etse de, yaşanan gelişme kamuoyunda suikast iddialarını yeniden gündeme getirdi.
Beyaz Saray, Washington'dan Davos'a hareket eden ve ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One'ın kalkışının ardından mürettebatın"küçük çaplı bir elektriksel sorun" tespit ettiğini açıkladı.Trump'ın uçağı arızalandı!
Açıklamada, "Tamamen tedbir amaçlı olarak uçağın geri döndüğü, Joint Base Andrews'a iniş yapacağı ve yolculuğa başka bir uçakla devam edileceği" belirtildi.
TRUMP'A SUİKAST MI?
Söz konusu açıklama teknik bir arızaya işaret etse de, yaşanan gelişme kamuoyunda suikast iddialarını yeniden gündeme getirdi. Nitekim ABD başkanlarına tahsis edilen uçaklar dünyanın en güvenilir hava araçları olarak biliniyor.