Bayrampaşa Belediyesine bir "yolsuzluk" dalgası daha: 13 kişi hakkında gözaltı kararı!

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin karıştığı yolsuzluk skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NE BİR OPERASYON DAHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, ev ve iş yerlerinde arama ile el koyma işlemleri yapıldı; kalan 1 şüpheli ise aranıyor.

CHP'Lİ BAŞKAN HASAN MUTLU TUTUKLANMIŞTI

Bayrampaşa Belediye Başkanı CHP'li Hasan Mutlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında toplamda 26 kişi tutuklanmıştı.