Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika haberi! Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Acun Ilıcalı ve Esat Yontuç (Sosyal medya)

FUHUŞ VE UYUŞTURUCUDAN YAKALAMA KARARI

Yontunç, hakkındaki yakalama kararının fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından çıkarıldığı öğrenildi.

