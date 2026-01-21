Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son dakika haberi! Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
FUHUŞ VE UYUŞTURUCUDAN YAKALAMA KARARI
Yontunç, hakkındaki yakalama kararının fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından çıkarıldığı öğrenildi.