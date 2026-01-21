Raphael Onyedika Galatasaraylıları heyecanlandırdı ama gerçek farklı çıktı
Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika, gündeme oturdu. Galatasaray’ın transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Nijeryalı orta saha oyuncusunun yaptığı Türk bayraklı paylaşım herkesi meraklandırdı. Ancak Belçika basını, mavi siyahlı ekibin teklifi reddettiğini ve futbolcunun idmana katılacağını duyurdu.
24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından uçağa binerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Görüntülerde yer alan uçağın kodu TC-AHL ve üzerinde Türk bayrağı bulunuyor.
Bu uçak, Galatasaraylılara yabancı değil. Aynı kodlu uçakla daha önce Wilfried Singo'nun da gelmesi planlanmış ancak uçuş planı revize edilerek Abdullah Kavukcu'ya ait özel ulaşım aracı kullanılmıştı.
ASTON VILLA DA PEŞİNDE
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu öne sürülen Onyedika için Belçika basını da önemli bir iddia ortaya attı. Nieuwsblad, oyuncuun idmana çıkacağını, teklifin reddedildiğini ve Aston Villa'nın da transfer için devrede olduğunu yazdı.
SEZON PERFORMANSI
Club Brugge formasıyla bu sezon 24 resmi maçta görev alan Raphael Onyedika, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.