Raphael Onyedika Galatasaraylıları heyecanlandırdı ama gerçek farklı çıktı

Bu uçak, Galatasaraylılara yabancı değil. Aynı kodlu uçakla daha önce Wilfried Singo'nun da gelmesi planlanmış ancak uçuş planı revize edilerek Abdullah Kavukcu'ya ait özel ulaşım aracı kullanılmıştı.

Raphael Onyedika (EPA)

ASTON VILLA DA PEŞİNDE

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu öne sürülen Onyedika için Belçika basını da önemli bir iddia ortaya attı. Nieuwsblad, oyuncuun idmana çıkacağını, teklifin reddedildiğini ve Aston Villa'nın da transfer için devrede olduğunu yazdı.