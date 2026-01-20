Brooklyn Beckham tüm kirli çamaşırları ortaya döktü: Victoria - David Beckham fena ifşa oldu
Victoria ve David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile evlendiği günden bu yana ailesiyle yaşadığı iddia edilen "soğuk savaş" hakkında ilk kez konuştu. Sosyal medya üzerinden zehir zemberek bir açıklama yapan Brooklyn; annesi Victoria Beckham'ı rüşvet teklif etmekle, babası David Beckham'ı ise eşini dışlamakla suçladı. "Artık huzurluyum" diyen genç Beckham'ın itirafları magazin dünyasında taşları yerinden oynattı.
Dünyanın en gözde çiftlerinden David ve Victoria Beckham ailesinde sular durulmuyor! 2022 yılında milyarder iş insanı Nelson Peltz'in kızı ünlü model Nicola Peltz ile dünyaevine giren Brooklyn Beckham, evliliğinden bu yana süregelen "küslük" iddialarına son noktayı koydu.
Bugüne kadar suskunluğunu koruyan 26 yaşındaki Brooklyn, ailesine yönelik şok suçlamalarla dolu kapsamlı bir açıklama yayınladı.
"İLK KEZ KENDİM İÇİN AYAKTA DURUYORUM"
Açıklamasında ailesiyle barışma niyetinin olmadığını net bir dille ifade eden Brooklyn Beckham, bugüne kadar ailesinin gölgesinde kaldığını ima etti.
Basında yer alan "yeniden bir araya geliyorlar" haberlerini kesin dille reddeden genç isim,"İlk kez kendim için ayağa kalktım ve kendi irademle konuşuyorum" diyerek ailesiyle arasındaki köprüleri tamamen attığını ilan etti.
GELİNLİK KRİZİ VE RÜŞVET ŞOKU!
Brooklyn'in en dikkat çeken iddiaları ise düğün sürecine dair oldu. Genç Beckham, annesi Victoria Beckham'ın, eşi Nicola Peltz için tasarladığı gelinliği son anda iptal ettiğini ve eşini büyük bir mağduriyetle baş başa bıraktığını öne sürdü.
Ancak iddialar bununla da sınırlı kalmadı! Brooklyn, ailesinin düğün öncesinde kendisine "isminin haklarını devretmesi için" baskı yaptığını ve kendisine resmen rüşvet teklif edildiğini iddia etti.
ANNESİ DANSINI MI KESTİ?
Düğün gecesine dair travmatik bir detayı da paylaşan Brooklyn, düğündeki "ilk dans" anının annesi Victoria Beckham tarafından kasten kesildiğini savundu.
Bu durumun kendisini konuklar önünde küçük düşürdüğünü belirten Beckham, ailesinin her zaman "kusursuz aile" imajını korumak için medyayı manipüle ettiğini ileri sürdü.
BABASININ "GÖRÜŞME" ŞARTI: EŞİNİ GETİRME!
Baba David Beckham ile olan gerilim ise Londra seyahatinde zirve yapmış. Brooklyn'in iddiasına göre; babasının doğum günü için Londra'ya gitmelerine rağmen Beckham çifti oğullarıyla görüşmeyi reddetti.
Görüşme için öne sürülen şart ise oldukça ağır: Nicola Peltz'in davet edilmemesi! Bu durumu "aşağılayıcı" olarak tanımlayan Brooklyn, ailesi için "marka" kavramının gerçek sevgiden daha önemli olduğunu vurguladı.
"BECKHAM MARKASI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"
Ailesinin sosyal medyadaki mutluluk pozlarının birer vitrin olduğunu savunan Brooklyn Beckham, aile içindeki bağların sadece kamusal görünürlük üzerinden ölçüldüğünü iddia etti.
Ailesinden uzaklaştıktan sonra uzun süredir yaşadığı kaygı bozukluğunun sona erdiğini söyleyen genç adam, "Basın ve manipülasyondan uzak, sadece huzur ve mahremiyet istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
Şimdi tüm dünya, bu "zehir zemberek" açıklamalara Beckham çiftinden gelecek yanıtı bekliyor.
NOEL DEĞİL SANKİ SAVAŞ ALANI!
Dünyanın en gözde ailesi Beckhamlar arasındaki o derin çatlak, aslında Noel kutlamalarında resmen gün yüzüne çıkmıştı. Yıllardır süregelen "Gelin-Kaynana" gerginliği, o yıl dijital bir gövde gösterisine dönüşmüştü.
Malikane Boş Kaldı:Ailenin en büyük oğlu Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile birlikte geleneksel İngiltere malikanesi yerine, Noel'i Peltz ailesinin kanatları altında geçirmeyi tercih etmişti.
Dijital Savaş Başladı: Beckhamların görkemli aile sofrasına karşı, Nicola ve Brooklyn cephesinden gelen karşı paylaşımlar sosyal medyayı adeta ikiye bölmüştü.
Köprüler O Gün Atıldı:Victoria Beckham'ın "mükemmel aile" imajı, oğlunun Noel'de saf değiştirmesiyle ağır bir darbe almış; bu tercih "gelin kazandı, kaynana kaybetti" yorumlarını da beraberinde getirmişti.
BrooklynPeltzBeckham - Nicola Peltz
Brooklyn Peltz Beckham ve kardeşleri
Brooklyn Peltz Beckham - Nicola Peltz
Brooklyn Peltz Beckham - Nicola Peltz
Brooklyn Peltz Beckham - Nicola Peltz
Brooklyn Peltz Beckham - Nicola Peltz
