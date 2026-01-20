Brooklyn Beckham tüm kirli çamaşırları ortaya döktü: Victoria - David Beckham fena ifşa oldu

Basında yer alan "yeniden bir araya geliyorlar" haberlerini kesin dille reddeden genç isim,"İlk kez kendim için ayağa kalktım ve kendi irademle konuşuyorum" diyerek ailesiyle arasındaki köprüleri tamamen attığını ilan etti.

GELİNLİK KRİZİ VE RÜŞVET ŞOKU! Brooklyn'in en dikkat çeken iddiaları ise düğün sürecine dair oldu. Genç Beckham, annesi Victoria Beckham'ın, eşi Nicola Peltz için tasarladığı gelinliği son anda iptal ettiğini ve eşini büyük bir mağduriyetle baş başa bıraktığını öne sürdü.

Ancak iddialar bununla da sınırlı kalmadı! Brooklyn, ailesinin düğün öncesinde kendisine "isminin haklarını devretmesi için" baskı yaptığını ve kendisine resmen rüşvet teklif edildiğini iddia etti.

ANNESİ DANSINI MI KESTİ? Düğün gecesine dair travmatik bir detayı da paylaşan Brooklyn, düğündeki "ilk dans" anının annesi Victoria Beckham tarafından kasten kesildiğini savundu.