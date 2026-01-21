SON DAKİKA
Fenerbahçe'nin iki yıldızı 10 numara performans gösterdi

Anderson Talisca (13) ve Marco Asensio (14), gole Süper Lig’de en fazla etki eden ikili oldu. Sarı- Lacivertli futbolcular, sergiledikleri performansla Avrupa genelinde skora en çok katkı veren 10 numaralar arasında da ilk 10’a girmeyi başardı.

21 Ocak 2026
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yıldızları Anderson Talisca ve Marco Asensio, sergiledikleri performansla adeta fırtına estiriyor. Sarı-Lacivertli ekibin hücum gücünü sırtlayan iki futbolcu, ligde skora en fazla katkı veren ikili olarak dikkatleri üzerine çekti. Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Süper Lig'de çıktığı maçlarda 11 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımının en önemli skor silahlarından biri oldu. İspanyol süper yıldız Marco Asensio ise gol ve asist dengesini başarıyla kurdu. Asensio, ligde 8 gol atarken 6 da asist yaparak takım arkadaşlarını da besleyen bir oyun ortaya koydu. Talisca ve Asensio'nun etkileyici performansı sadece Süper Lig ile sınırlı kalmadı. İki oyuncu, Avrupa genelinde skora en çok katkı veren 10 numalar listesinde de ilk 10'a girmeyi başardı.

SPERTSYAN ZİRVEDE

Bu listede Talisca 7. sırada yer alırken, Asensio 5. basamakta kendine yer buldu. Listenin zirvesinde ise Rusya ekiplerinden Krasnodar forması giyen Ermeni futbolcu Eduard Spertsyan bulunuyor. Spertsyan, 8 gol ve 13 asistlik performansıyla Avrupa'nın en fazla skora katkı veren 10 numarası konumunda yer aldı.

