Ramazan Bayramı yaklaşırken, başta emekliler olmak üzere yaklaşık 17 milyon kişinin gözü ikramiyeye çevrildi. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Peki ödeme ne zaman yapılacak? Kime, ne kadar ödenecek? Yeni emekliler alacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

KİMLERE ÖDEME YAPILACAK? Mart ayı itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeme yapılacak. Ayrıca SGK'dan aylık bağlanmış şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de ödeme yapılacak.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Bu yıl ödenecek ikramiye tutarında şu ana kadar bir değişiklik yapılmadı. Mevcut tutara göre, emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 4 bin lira ödenecek. Vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişi, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak. Annesinden ya da babasından ölüm aylığı bağlanmış kişiye de yüzde 25 aylık oranı üzerinden bin lira ödeme yapılacak.