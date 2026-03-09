CANLI YAYIN
Serseri füzelere karşı Patriot kalkanı! MSB'den NATO vurgusu: Malatya'da konuşlandırıldı

İran’dan ateşlenen balistik füzelerin iki kez Türk hava sahasına girmesi ve imha edilmesinin ardından Türkiye savunma tedbirlerini artırdı. Milli Savunma Bakanlığı, hava sahasının korunmasına destek amacıyla NATO kapsamında bir Patriot Hava Savunma Sistemi’nin Malatya’da konuşlandırıldığını duyurarak, hudut ve hava sahası güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Türkiye'ye düşen serseri füzelere karşı Malatya'da Patriot Hava Savunma Sistemleri konuşlandırıldı.

1 HAFTADA 2 FÜZE!
İran'dan ateşlenen balistik füzeler Türk hava sahasına girince iki kez NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından havada etkisiz hale getirildi.

İmha edilen füze parçası Hatay'a düştü

İlk olayda, 4 Mart'ta Doğu Akdeniz'de imha edilen füzenin önleyici hava savunma mühimmatına ait parçaları Hatay'ın Dörtyol ilçesinde boş arazilere düştü.

Suriye'nin Haseke iline bağlı, Türkiye sınırına yakın Kamışlı ilçesinin Dımhıyye el-Kebire köyüne İran'a ait olduğu belirtilen bir balistik füze düştü. Füzenin düştüğü bölgede ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi. (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İkinci olayda ise dün (9 Mart) Gaziantep'te boş arazilere mühimmat parçaları düştü.

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına girince NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilen balistik mühimmatın parçaları Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'ne düştü (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

Türkiye İran'a uyarırken İran tarafı her iki olayda da Türkiye'ye füze fırlatıldığını reddederek Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını belirtti.

MSB’den hava savunma hamlesi: Patriot sistemi Malatya’da!

MSB DUYURDU: MALATYA'DA PATRIOT KONUŞLANDIRILDI
Yaşanan gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığını belirterek, Malatya'da Patriot Sistemi konuşlandırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

NATO İLAVE TEDBİR ALDI
Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır.

Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
Amerikan yapımı MIM-104 Patriot, dünyanın en gelişmiş mobil hava ve füze savunma sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Patriot Hava Savunma Sistemi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - ARŞİV)

Modüler ve Mobil Yapı:Yüksek hareket kabiliyetine sahip, hızlı konuşlanma ve yer değiştirme imkanı sunar; bir batarya radar, angajman kontrol istasyonu, lançerler, güç jeneratörleri ve füzelerden oluşur.

Gelişmiş Radar (AN/MPQ-65): Faz dizili aktif elektronik taramalı radar ile 150-300 km algılama menzili, 100'den fazla hedefi aynı anda takip eder ve elektronik karşı önlemlere karşı dayanıklıdır.

Patriot Hava Savunma Sistemi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - ARŞİV)

PAC-2 Ailesi Füzeler (GEM-T vb.):Aerodinamik hedeflere (uçak, seyir füzesi, İHA) karşı 160 km'ye varan menzil, 24 km+ irtifa, Mach 3.5-5 hız; patlayıcı harp başlığı ile geniş alan imhası sağlar.

PAC-3 ve PAC-3 MSE Füzeler:Hit-to-kill teknolojisiyle taktik balistik füzeleri doğrudan çarpışmayla yok eder; MSE versiyonu çift darbe motoru sayesinde artırılmış menzil (yaklaşık 35-75 km balistik, 75+ km hava hedefi), daha yüksek irtifa ve manevra kabiliyeti sunar; lançer başına 3-4 füze kapasitesi.

Çoklu Hedef Angajmanı:Aynı anda birden fazla füzeyi yönlendirerek eş zamanlı angajman yapabilir; Track-Via-Missile (TVM) ve aktif Ka-band güdüm ile yüksek isabet oranı sağlar.

360 Derece Gelişim:Yeni nesil interceptor ve dikey lançerlerle (over-the-shoulder) arkadan geçen tehditlere karşı tam 360 derece kapsama alanı kazanma çalışmaları sürüyor; LTAMDS radar entegrasyonu ile çok yönlü tehditlere karşı üstünlük artıyor.

Küresel Kullanım ve Başarı:18'den fazla ülkede aktif, 150+ balistik füze önlemi başarıyla gerçekleştirdi; dron, hipersonik tehditlere karşı sürekli güncelleniyor ve üretim kapasitesi artırılıyor.

