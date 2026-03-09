Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

NATO İLAVE TEDBİR ALDI

Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır.



Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Amerikan yapımı MIM-104 Patriot, dünyanın en gelişmiş mobil hava ve füze savunma sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Patriot Hava Savunma Sistemi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - ARŞİV)



Modüler ve Mobil Yapı:Yüksek hareket kabiliyetine sahip, hızlı konuşlanma ve yer değiştirme imkanı sunar; bir batarya radar, angajman kontrol istasyonu, lançerler, güç jeneratörleri ve füzelerden oluşur.

Gelişmiş Radar (AN/MPQ-65): Faz dizili aktif elektronik taramalı radar ile 150-300 km algılama menzili, 100'den fazla hedefi aynı anda takip eder ve elektronik karşı önlemlere karşı dayanıklıdır.