Platformlar, elektronik ortamda sipariş alınması, ödeme süreci ve temel altyapı hizmetleri için restoranlardan ayrıca ücret talep edemeyecek.

Ticaret Bakanlığı, online yemek sipariş platformlarının restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri satıcı panelinde detaylı göstermesini zorunlu kıldı.

Ticaret Bakanlığı, yemek siparişi platformlarında fiyatları şişiren ve şikayetlere neden olan komisyon oranları ile ilgili yeni kararını devreye alıyor. Buna göre online yemek sipariş platformları; restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde gösterirken, tüketiciler de sipariş ekranında, ödedikleri bedelde satıcının hangi giderlerinin olduğunu takip edebilecek.

İnternetten yemek siparişinde yeni dönem başladı. Müşteri artık kesilen komisyonu görebilecek. (Görseller AA'dan alınmıştır)

BAKANLIĞA ŞİKAYET YAĞDI

Ticaret Bakanlığı'na iletilen bilgilere göre, yemek siparişi verilen elektronik platformlar hızla yaygınlaşırken, aracı platformlar restoranlardan komisyon bedeli, reklam bedeli, kampanya katılım bedeli, kurye hizmet bedeli ve benzeri ücretler kesiyor. Bakanlığa ulaşan şikayetlerde yüksek komisyon oranlarının yanı sıra değişken ve karmaşık ücretlendirme, tahsil edilen bedellere ilişkin açık bilgilendirme yapılmaması öne çıkıyor.