ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başta Körfez hattı olmak üzere tüm Orta Doğu'yu sarstı.



Etrafımızın ateş çemberiyle kuşatıldığı, füzelerin gökyüzünde uçuştuğu, en küçük bir hatanın büyük sorunlara yol açabileceği böyle bir dönemde Türkiye bir "güven adası" olarak boy gösteriyor.



Savunma ve istihbarat başta olmak üzere her alanda muktedir olan Ankara, bekasına uzanan kirli elleri kırmak için caydırıcılığını pekiştiriyor.