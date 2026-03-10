ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başta Körfez hattı olmak üzere tüm Orta Doğu'yu sarstı.
Etrafımızın ateş çemberiyle kuşatıldığı, füzelerin gökyüzünde uçuştuğu, en küçük bir hatanın büyük sorunlara yol açabileceği böyle bir dönemde Türkiye bir "güven adası" olarak boy gösteriyor.
Savunma ve istihbarat başta olmak üzere her alanda muktedir olan Ankara, bekasına uzanan kirli elleri kırmak için caydırıcılığını pekiştiriyor.
"İRAN'DAN SONRA SIRA TÜRKİYE'DE" DİYEN FİTNECİLERE NET MESAJ
Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında bölge üzerinde kanlı senaryolar çizen siyonist şer odaklarına ve "İran'dan sonra sıra Türkiye'de" diyen emperyalist fitnecilere net mesaj verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR
Erdoğan, "Türkiye artık eski Türkiye değildir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır" dedi. Bu tarihi mesaj sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Hem serseri füzelerle Türkiye'nin sabrını test eden Acem oyunlarına hem de İsrail'in ülkemiz çevresi üzerindeki sinsi emellerine dönük yapılan uyarı yerini buldu.
MESAJ YERİNİ BULDU: 'İSRAİL SAVAŞ ODASI'NDAN KÜSTAH PAYLAŞIM
Israel War Room (İsrail Savaş Odası) X hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye artık eski Türkiye değildir" mesajını alıntılayıp "Evet, biliyoruz" paylaşımı yaptı.
Sosyal medyada MOSSAD'ın etki ajanlığını yapan ABD merkezli Israel War Room "İsrail'in düşmanları uyumaz. Biz de uyumayız"mesajları paylaşıyor. Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı "düşman" olarak konumlandırıyor.
ESKİ İSRAİL BAŞBAKANINDAN SKANDAL: "TÜRKİYE YENİ İRAN, ERDOĞAN TEHLİKELİ RAKİP"
Geçtiğimiz günlerde de Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Türkiye yeni İran'dır, Erdoğan kurnaz ve tehlikeli bir rakip" paylaşımı yapıp Tahran'dan sonra Ankara'nın hedef alınmasını istemişti.
Bennett, "Uyarıyorum: Türkiye yeni İran'dır. Erdoğan, İsrail'i kuşatmak isteyen kurnaz ve tehlikeli bir rakip. Gözlerimizi tekrar kapatmamalıyız. Tahran'dan gelen tehdide ve Ankara'dan gelen düşmanlığa karşı farklı ancak eşzamanlı yollarla harekete geçmeliyiz" demişti.
İSRAİL'DE KKTC PANİĞİ: "TÜRKİYE DAHA İLERİ ADIMLAR ATABİLİR"
Öte yandan Türkiye'nin KKTC'ye F-16'lar ve hava savunma sistemleri konuşlandırması, 7 Ekim 2023'ten bu yana GKRY'den lojistik destek alan İsrail'de paniğe yol açtı.
"israeldefense"isimli soykırım destekçisi haber sitesi"Türkiye, Kuzey Kıbrıs'a F-16'lar konuşlandırdı: Rum kesimini mi koruyor yoksa Türk çıkarlarını mı?" başlıklı bir haber yayımladı."Türkiye daha ileri adımlar atabilir" denildi.
"ERDOĞAN BÖLGESEL FIRSATTAN YARARLANIYOR"
İsrail merkezli N12 ise Başkan Erdoğan için "Bölgesel fırsattan yararlanıyor"ifadelerini kullandı.