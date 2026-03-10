Şüpheliler hastaneye gelen vatandaşlara işlemlerinde yardımcı olacakları bahanesiyle yaklaştı ve bu süreçte komisyon kazandı.

Eczane çalışanları ile bir şehir hastanesindeki veri giriş personeli iş birliği yaparak hastalara yüksek maliyetli ilaçları bilgileri dışında fazla miktarda reçete ettirdi.

İstanbul ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hastane görevlileri ve eczane çalışanları da dahil 26 şüpheli gözaltına alındı.

Hastanelerdeki tedavi süreçlerini fırsata çeviren ilaç şebekesine yönelik düğmeye basıldı. İstanbul ve Tokat'ta eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, sağlık sistemini suistimal ederek haksız kazanç sağlayan bir yapı deşifre edildi.

Şüphelilerin, özellikle yüksek maliyetli ilaçlar üzerinden kurdukları "komisyon" çarkı, polis ekiplerinin titiz takibiyle yerle bir edildi.

İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu düzenlendi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

HASTANEDE "YARDIM" BAHANESİYLE REÇETE TUZAĞI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı eczanelerle anlaşan ya da orada çalışan şüphelilerin, bir şehir hastanesinde görevli veri girişinden sorumlu personel ile ortak hareket ettiğini belirledi.

Şüphelilerin, hastanede takip ettikleri hastaları işlemlerinde yardımcı olma bahanesiyle piyasa fiyatları yüksek olan ilaçları fazladan reçete ederek anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve bu işlemden komisyon aldıkları tespit edildi.

SGK İLAÇLARINI EL ALTINDAN SATTILAR

Ekipler, hastaların bilgisi dışında reçetelere fazla yazılan yüksek fiyatlı ve SGK'ye fatura edilen ilaçların, şüphelilerce müşterek hareket ettikleri eczanelerden temin edilerek üçüncü kişilere el altından satıldığını ortaya çıkardı.

26 ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul ve Tokat'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 26 zanlıyı yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

