CHP'li avukat Cavit Orhan, 2004 yerel seçimlerinde Buca belediye başkan aday adayı olduğu partisine yönelik sosyal medyadan 'hırsızlara destek verenler' ifadesiyle sert eleştirilerde bulundu.

Orhan, CHP'li Buca Belediyesi'ne bağlı Üzümkent ve Kızılçullu şirketlerini hedef alarak yolsuzluk iddialarında bulunacağını duyurdu.

Cavit Orhan, Kızılçullu İmar şirketinin başındaki Murat Işık'ı 'hırsız dediği adamlara çalışmak' ve sahte doğrudan temin işleri yapmakla suçladı.

Orhan, Üzümkent şirketinin başındaki Barış Özreçber'i zenginleşmekle suçlarken, Murat Işık ve Barış Özreçber kendilerine yönelik suçlamalarla ilgili sessizliğini korudu.

Cavit Orhan paylaşımında, kendisine yönelik tehdit ve şiddet girişimlerinden korkmadığını belirterek bundan sonra sorumluluğu üstlendiğini ilan etti.

İzmir'de 2004 yerel seçimlerinde CHP'den Buca belediye başkan aday adayı olan avukat Cavit Orhan açtı ağzını yumdu gözünü. CHP'li Cavit Orhan partisine yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Sizi ben ele vereceğim. Benden öncekiler iyi anlatamamış sanırım. Bizim yanımızda her şeyi konuşup, hırsızları bilerek öyle veya böyle sebeple, iş beklentisi, aş beklentisi ile bile bile bu hırsızlara destek verenler. Size de yazıklar olsun. Aç kalın ulan. Aç kalmak namussuzluğa destek olmaktan iyidir. Buca'nın hırsızları bekleyin başlıyoruz'' diye yazdı.

CHP'den Buca belediye başkan aday adayı olan avukat Cavit Orhan. "DÖVDÜRDÜĞÜNÜZ GARİBANLARA BENZEMEM BEN" Cavit Orhan paylaşımında CHP'li Buca Belediyesi'ne bağlı Üzümkent ve Kızılçullu şirketlerine işaret etti. Buca Belediyesinde görevli memurların eylemi Orhan, ''Üzümkent, Kızılçullu ve diğerleri. Şaşıracaksınız. Bak aramayın başka sorumlu. Varsa eskiler iptal. Öyle evine adam gönderip dövdürdüğünüz garibanlara benzemem ben. Sizin o kokocu, kolu jiletlileriniz de beni korkutmaz. Aha da ilan ediyorum. Ben varım. Kimseyi tehdit etmeyin. Dövmeyin. Gelin, benim bundan sonra sorumlu'' dedi.